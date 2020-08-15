В Ирпене застройщик обесточил дом и "посоветовал" жителям искать другое жилье

Жители ЖК утверждают, что стали заложниками застройщика Валерия Пешего (коллаж Styler)

По указанию застройщика дом по улице Университетской, 2/1 был полностью обесточен

В Ирпени Киевской области жильцы ЖК "Киевский" заявляют, что стали заложниками застройщика Валерия Пешего, который на свое усмотрение решил отключить от энергоснабжения целый дом. Так, 12 августа дом по улице Университетской, 2/1 (корпус 3) был полностью обесточен по указанию застройщика.

Валерий Пеший - экс-депутат Ирпенского городского совета от "Батькивщины", которому к тому же забрасывают дерибан Беличанского леса.

В разговоре с жителями дома Пеший сказал, что свет появится только тогда, когда "собственники квартир будут платить наличными в бухгалтерию обслуживающей компании". А если хотя бы один житель будет иметь задолженность за предоставленные услуги - электроэнергию отключат всем без исключения.

Волшебный рубильник в руках одного человека или Повелитель электрики. Часть N-я. К сожалению или к счастью пропустила новое, но не первое такое событие в нашем негазифицированном доме. Сегодня, по указанию Великого Ирпенского Безнаказанного Повелителя электрики (и это не какое-то мифическое существо) дом по ул. Университетская, 2/1, корпус 3 был обесточен. А точнее, только жилая часть эго - ВСЕ, без исключения, квартиры. Почему? - спросите вы. Вот и я была бы рада узнать, но в театре абсурда разобраться сложно. Из ответов: - платите кому-то неизвестному в бухгалтерию наличкой - будет у вас электричество; - не будете платить - не будет у вас электричества (здесь от меня ремарочка: даже если ты исправно платил каждый месяц - электричество отключают ВСЕМ без исключения); - будете приходит и снимать этот беспредел на камеру - не будет у вас электричества; - будут снимать об этом сюжеты журналисты - не будет у вас электричества; - будете устраивать собрания жильцов (совладельцев дома) - не будет у вас электричества Может, еще что-то забыла? Точно! Что-то не нравится - покупайте квартиру в другом доме. Предистория частично здесь https://www.facebook.com/kievskiyirpen/ Владимир Карплюк Александр Маркушин Андрей Літвинов Максим Плешко Киевоблэнерго Н К Р Е К П Опубликовано Ekateryna Shyshkina Среда, 12 августа 2020 г.

Как утверждают жители многоэтажки, Пеший в привычной для себя манере начал ругаться с жителями ЖК, и заявил - если они начнут устраивать собрания, делать посты в соцсетях и привлекать к огласке представителей медиа - свет в доме не появится.

Застройщик подчеркнул, что если кого-то не устраивает такая ситуация, то пусть покупает квартиру в другом ЖК.

SOS!!!! Жильцы ЖК «Киевский», обратите особое внимание, у нас с Вами рейдернули РП-13! Сколько еще нужно написать заявлений... Опубликовано Соней Накутною П'ятниця, 14 августа 2020 г.

Кроме того, жителей возмущает тот факт, что во дворе возле ЖК им обещали построить детскую площадку, но вместо этого там появился двухэтажный паркинг.

Напомним, в октябре 2018 года неизвестные совершили нападение на ирпенского застройщика Валерия Пешего, после чего он попал в реанимацию.