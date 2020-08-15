В Ірпені забудовник знеструмив будинок і "порадив" мешканцям шукати інше житло

В Ірпіні Київської області мешканці ЖК "Київський" заявляють, що стали заручниками забудовника Валерія Пешого, який на власний розсуд вирішив відключити від енергопостачання цілий будинок. Так, 12 серпня будинок по вулиці Університетській, 2/1 (корпус 3) був повністю знеструмлений за вказівкою забудовника.

Валерій Пеший - екс-депутат Ірпінської міської ради від "Батьківщини", якому до того ж закидають дерибан Біличанського лісу.

У розмові з жителями будинку Пеший сказав, що світло з’явиться лише тільки тоді, коли власники квартир будуть "платити готівкою в бухгалтерію обслуговуючої компанії". А якщо хоча б один мешканець буде мати заборгованість за надані послуги - електроенергію відключать усім без винятку.

Як стверджують мешканці багатоповерхівки, Пеший у звичній для себе манері почав лаятися з жителями ЖК, й заявив - якщо вони почнуть влаштовувати збори, робити пости у соцмережах та залучати до розголосу представників медіа - світло у будинку не з’явиться.

Забудовник наголосив, що якщо когось не влаштовує така ситуація, то нехай купує квартиру в іншому ЖК.

Окрім того, мешканців обурює той факт, що у дворі біля ЖК їм обіцяли побудувати дитячий майданчик, але натомість там з’явився двоповерховий паркінг.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невідомі здійснили напад на ірпінського забудовника Валерія Пешого, після чого він потрапив у реанімацію.