В Ирпене застройщик обесточил дом и "посоветовал" жителям искать другое жилье

В Ирпени Киевской области жильцы ЖК "Киевский" заявляют, что стали заложниками застройщика Валерия Пешего, который на свое усмотрение решил отключить от энергоснабжения целый дом. Так, 12 августа дом по улице Университетской, 2/1 (корпус 3) был полностью обесточен по указанию застройщика.

Валерий Пеший - экс-депутат Ирпенского городского совета от "Батькивщины", которому к тому же забрасывают дерибан Беличанского леса.

В разговоре с жителями дома Пеший сказал, что свет появится только тогда, когда "собственники квартир будут платить наличными в бухгалтерию обслуживающей компании". А если хотя бы один житель будет иметь задолженность за предоставленные услуги - электроэнергию отключат всем без исключения.

Как утверждают жители многоэтажки, Пеший в привычной для себя манере начал ругаться с жителями ЖК, и заявил - если они начнут устраивать собрания, делать посты в соцсетях и привлекать к огласке представителей медиа - свет в доме не появится.

Застройщик подчеркнул, что если кого-то не устраивает такая ситуация, то пусть покупает квартиру в другом ЖК.

Кроме того, жителей возмущает тот факт, что во дворе возле ЖК им обещали построить детскую площадку, но вместо этого там появился двухэтажный паркинг.

Напомним, в октябре 2018 года неизвестные совершили нападение на ирпенского застройщика Валерия Пешего, после чего он попал в реанимацию.