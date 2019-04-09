Змарніла і бліда: у мережу потрапили шокуючі фото Емілії Кларк після інсульту

Емілія Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

Зірка "Ігри престолів" шокувала своїм виглядом

Зірка "Ігри престолів" Емілія Кларк, яка ледь не загинула від обширного інсульту, показала шокуючі знімки з лікарні. Відповідні фото можна побачити, подивившись інтерв'ю з героїнею серіалу на YouTube-каналі "CBS Sunday Morning".

"Коли частина вашого мозку голодує більше, ніж одну хвилину, вона вмирає, що і сталося зі мною після другої аневризми. Лікарі дивилися на знімки мого мозку й не знали точно, які саме функції я втрачу. Протягом дуже довгого часу я думала, що більше не зможу грати та зніматися в кіно. Це була справжня параноя", - поділилася своїми страхами актриса.

На фото змучена дівчина лежить на лікарняному ліжку. Вона виглядає змарнілою та блідою, а на одному з фото на голові Кларк видно катетер для виведення післяопераційної рідини.

Скріншот відео: YouTube/CBS Sunday Morning)

Також актриса зазначила, що при поверненні на знімальний майданчик для участі у другому сезоні серіалу вона була занадто зайнята, щоб ділитися інформацією про своє здоров'я з шанувальниками.

До речі, те, що трапилося з актрисою з "Гри Престолів", підштовхує уважніше ставитися до свого здоров'я. Виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріен каже, що не звертала увагу на запаморочення, оскільки думала, що це стрес.

Ми писали, що зірка "Ігри престолів" позувала для модного глянцю у розкішних нарядах. На одному з фото Емілія з'явилася в чорній мереживній сукні з прозорими вставками.