ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Змарніла і бліда: у мережу потрапили шокуючі фото Емілії Кларк після інсульту

STYLERПерсони    09.04.2019 - 08:10
Змарніла і бліда: у мережу потрапили шокуючі фото Емілії Кларк після інсульту
Емілія Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

Зірка "Ігри престолів" шокувала своїм виглядом

Зірка "Ігри престолів" Емілія Кларк, яка ледь не загинула від обширного інсульту, показала шокуючі знімки з лікарні. Відповідні фото можна побачити, подивившись інтерв'ю з героїнею серіалу на YouTube-каналі "CBS Sunday Morning".

"Коли частина вашого мозку голодує більше, ніж одну хвилину, вона вмирає, що і сталося зі мною після другої аневризми. Лікарі дивилися на знімки мого мозку й не знали точно, які саме функції я втрачу. Протягом дуже довгого часу я думала, що більше не зможу грати та зніматися в кіно. Це була справжня параноя", - поділилася своїми страхами актриса.

На фото змучена дівчина лежить на лікарняному ліжку. Вона виглядає змарнілою та блідою, а на одному з фото на голові Кларк видно катетер для виведення післяопераційної рідини.

 

Скріншот відео: YouTube/CBS Sunday Morning)

Також актриса зазначила, що при поверненні на знімальний майданчик для участі у другому сезоні серіалу вона була занадто зайнята, щоб ділитися інформацією про своє здоров'я з шанувальниками.

До речі, те, що трапилося з актрисою з "Гри Престолів", підштовхує уважніше ставитися до свого здоров'я. Виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріен каже, що не звертала увагу на запаморочення, оскільки думала, що це стрес.

Ми писали, що зірка "Ігри престолів" позувала для модного глянцю у розкішних нарядах. На одному з фото Емілія з'явилася в чорній мереживній сукні з прозорими вставками.

З'ясувалася несподівана причина інфаркту і інсульту "Люди заганяють себе в депресію, впадають у відчай": історія пацієнта, що пережив інсульт
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся