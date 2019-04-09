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Исхудавшая и бледная: в сеть попали шокирующие фото Эмилии Кларк после инсульта

STYLERПерсоны    09.04.2019 - 08:10
Исхудавшая и бледная: в сеть попали шокирующие фото Эмилии Кларк после инсульта
Эмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

Звезда "Игры престолов" шокировала внешним видом

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, которая едва не погибла от обширного инсульта, показала шокирующие снимки из больницы. Соответствующие фото можно увидеть, посмотрев интервью с героиней сериала на YouTube-канале "CBS Sunday Morning".

"Когда часть вашего мозга голодает больше, чем одну минуту, она умирает, что и случилось со мной после второй аневризмы. Доктора смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь. В течение очень долгого времени я думала, что больше не смогу играть и сниматься в кино. Это была настоящая паранойя", - поделилась своими страхами актриса.

На фото измученная девушка лежит на больничной койке. Она выглядит исхудавшей и бледной, а на одном из фото на голове Кларк виден катетер для вывода послеоперационной жидкости.

 

Скриншот видео: (YouTube/CBS Sunday Morning)

Также актриса отметила, что при возвращении на съемочную площадку для участия во втором сезоне сериала она была слишком занята, чтобы делиться информацией о своем здоровье с поклонниками. 

К слову, случившееся с актрисой из "Игры Престолов" подталкивает внимательнее относиться к своему здоровью. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен говорит, что не обращала внимание на головокружения, поскольку думала, что это стресс.

Мы писали, что звезда "Игры престолов" позировала для модного глянца в роскошных нарядах. На одном из фото Эмилия предстала в черном кружевном платье с прозрачными вставками.

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