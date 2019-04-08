Відома українська співачка зробила заяву про наркозалежність

Фото: колаж РБК-Україна

Артистка зізналася, як змогла перемогти згубні звички

Гайтана зробила заяву про наркозалежність, від якої їй вдалося позбутися. Зізнання відомої української співачки пролунали на її сторінці в соцмережі instagram. Актистка вирішила більше не приховувати правду і розповіла про згубні звички, які раніше були в її житті.

Йдеться про марихуану та алкоголь, які "вбивали її та викрадали енергію".

Але артистці вдалося подолати згубні звички і тепер вона веде абсолютно здоровий спосіб життя.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Гайтана зазначила, що взмозі відкрито зізнатися про колишню залежність та більше не приховувати це.

Ідеальних немає, впевнена співачка. Вона також зізналася в коментарях до свого посту, що відмовилася від згубних звичок, коли "зрозуміла, що далі мене чекає прірва".

"Але зараз я вільна і закликаю всіх приєднатися і підтримати здоровий спосіб життя!" - написала вона.

Також артистка запитала своїх підписників, чи можуть вони відверто і публічно розповісти про свої руйнівні звички.

"Якщо ви позбулися їх, ставте "+", - додала Гайтата в своєму посту.

Гайтана зізналася, що поборола наркозалежність (фото: instagram.com/gaitanamusic)

У коментарях до сміливого повідомленням співачки користувачі мережі зазначають, що були здивовані такою заявою, адже вважали її прихильником ЗСЖ. Багато хто дякуєь Гайтані за зізнання, адже цей вчинок може надати допомогу іншим і стати натхненням:

Клас! Молодець! Я теж позбавилася від сигарет і алкоголю! Слава Богу! Я вільна і це кайф!

Незвичайні у вас були залежності, і не подумала б ніколи. Ви така ідеальна;

Кинула палити 6 років тому. Для цього я відмовилася від алкоголю повністю на півтора року. Але відмовитися від солодкого не можу навіть на місяць;

Сміливо

Молодець! Я колись пиячив, зараз можу не більше пари келихів випити;

Солодощі... І ніяк не можу злізти;

Шоколад і все солодке - моя біда;

Успіхів вам в усіх справах і тільки багато радості! Насолоджуйтеся позитивом!

Я бажаю вам успіху в боротьбі зі шкідливими звичками! І велике спасибі за те, що відкрилися. Це допомога і натхнення для інших...

Гайтана тепер веде здоровий спосіб життя (фото: instagram.com/gaitanamusic)

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