Известная украинская певица сделала заявление о наркозависимости

Фото: коллаж РБК-Украина

Артистка призналась, как смогла победить пагубные привычки

Гайтана сделала заявление о наркозависимости, от которой ей удалось избавиться. Признание известной украинской певицы прозвучало на ее странице в соцсети instagram. Актистка решила больше не скрывать правду и рассказала о пагубных привычках, которые раньше были в ее жизни.

Речь идет о марихуане и алкоголе, которые "убивали ее и похищали энергию".

Но артистке удалось побороть пагубные привычки и теперь она ведет совершенно здоровый образ жизни.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Гайтана отметила, что в состоянии открыто признаться о бывшей зависимости и больше не скрывать это.

Идеальных нет, уверена певица. Она также призналась в комментариях к своему посту, что отказалась от пагубных привычек, когда "поняла, что дальше меня ждет пропасть".

"Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни!" - написала она.

Также артистка спросила своих подписчиков, могут ли они откровенно и публично рассказать о своих разрушительных привычках.

"Если вы избавились их, ставьте "+", - добавила Гайтата в своем посту.

Гайтана призналась, что поборола наркозависимость (фото: instagram.com/gaitanamusic)

В комментариях к смелому сообщению певицы пользователи сети отмечают, что были удивлены таким заявлением, поскольку считали ее приверженицей ЗОЖ. Многие благодарят Гайтану за признание, так как этот поступок может оказать помощь другим и стать вдохновением:

Класс! Молодец! Я тоже избавилась от сигарет и алкоголя! Слава Богу! Я свободна и это кайф!

Необычные у вас были зависимости, и не подумала бы никогда. Вы такая идеальная;

Бросила курить 6 лет назад. Для этого я отказалась от алкоголя полностью на полтора года. Но отказаться от сладкого не могу даже на месяц;

Смело

Молодец! Я когда то запивался, сейчас могу не больше пары бокалов выпить;

Сладости... И никак не могу слезть;

Шоколад и все сладкое - моя беда;

Успехов вам во всех делах и только много, много радости! Наслаждайтесь позитивом!

Я желаю вам успеха в борьбе с вредными звичками! И большое спасибо за то, что открылись. Это помощь и вдохновение для других...

Гайтана теперь ведет здоровый образ жизни (фото: instagram.com/gaitanamusic)

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