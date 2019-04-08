Відома українська співачка зробила заяву про наркозалежність

Артистка зізналася, як змогла перемогти згубні звички
Гайтана зробила заяву про наркозалежність, від якої їй вдалося позбутися. Зізнання відомої української співачки пролунали на її сторінці в соцмережі instagram. Актистка вирішила більше не приховувати правду і розповіла про згубні звички, які раніше були в її житті.
Йдеться про марихуану та алкоголь, які "вбивали її та викрадали енергію".
Але артистці вдалося подолати згубні звички і тепер вона веде абсолютно здоровий спосіб життя.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Гайтана зазначила, що взмозі відкрито зізнатися про колишню залежність та більше не приховувати це.
Ідеальних немає, впевнена співачка. Вона також зізналася в коментарях до свого посту, що відмовилася від згубних звичок, коли "зрозуміла, що далі мене чекає прірва".
"Але зараз я вільна і закликаю всіх приєднатися і підтримати здоровий спосіб життя!" - написала вона.
Також артистка запитала своїх підписників, чи можуть вони відверто і публічно розповісти про свої руйнівні звички.
"Якщо ви позбулися їх, ставте "+", - додала Гайтата в своєму посту.
Гайтана зізналася, що поборола наркозалежність (фото: instagram.com/gaitanamusic)
У коментарях до сміливого повідомленням співачки користувачі мережі зазначають, що були здивовані такою заявою, адже вважали її прихильником ЗСЖ. Багато хто дякуєь Гайтані за зізнання, адже цей вчинок може надати допомогу іншим і стати натхненням:
Гайтана тепер веде здоровий спосіб життя (фото: instagram.com/gaitanamusic)
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