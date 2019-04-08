Известная украинская певица сделала заявление о наркозависимости

Артистка призналась, как смогла победить пагубные привычки
Гайтана сделала заявление о наркозависимости, от которой ей удалось избавиться. Признание известной украинской певицы прозвучало на ее странице в соцсети instagram. Актистка решила больше не скрывать правду и рассказала о пагубных привычках, которые раньше были в ее жизни.
Речь идет о марихуане и алкоголе, которые "убивали ее и похищали энергию".
Но артистке удалось побороть пагубные привычки и теперь она ведет совершенно здоровый образ жизни.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Гайтана отметила, что в состоянии открыто признаться о бывшей зависимости и больше не скрывать это.
Идеальных нет, уверена певица. Она также призналась в комментариях к своему посту, что отказалась от пагубных привычек, когда "поняла, что дальше меня ждет пропасть".
"Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни!" - написала она.
Также артистка спросила своих подписчиков, могут ли они откровенно и публично рассказать о своих разрушительных привычках.
"Если вы избавились их, ставьте "+", - добавила Гайтата в своем посту.
Гайтана призналась, что поборола наркозависимость (фото: instagram.com/gaitanamusic)
В комментариях к смелому сообщению певицы пользователи сети отмечают, что были удивлены таким заявлением, поскольку считали ее приверженицей ЗОЖ. Многие благодарят Гайтану за признание, так как этот поступок может оказать помощь другим и стать вдохновением:
Гайтана теперь ведет здоровый образ жизни (фото: instagram.com/gaitanamusic)
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