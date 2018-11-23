Український артист розсварив мережу проектом "з росіянами поза політикою"

Відео: YouTube / sunsaymusic

Відомий український співак Андрій Запорожець, відомий як SunSay (один з музикантів 5'Nizza), який не відмовляється від гастрольної діяльності в Російській Федерації, зняв на Камчатці, в Карелії та на березі Баренцева моря кліп на нову композицію "Пісня Землі". Як зазначив артист, це стало "спільною роботою українців з росіянами поза політикою", передають росЗМІ.

Треба сказати, що в мережі реакція на подібну колаборацію - не однозначна. Музикантові, який оспівує мир у всьому світі й активно виступає в країні-агресорі, закидають підтримку "війни та братовбивства".

Сама ж пісня присвячена природі та навколишньому світу.

В описі до відео йдеться, що "Пісня Землі" є великим проектом SunSay спільно із фондом захисту дикої природи WWF і продакшн компанією Diagonal11.

SunSay (скріншот: YouTube / sunsaymusic)

"Це миротворчий гімн, пісня про цінності нашої планети, природи і єдності людей", - йдеться в публікації на YouTube.

"Ми з радістю відгукнулися на пропозицію WWF. "Пісня Землі" - це звернення до людини в будь-якому місці планети, заклик до усвідомлення єдності людей і природи, нашої зв'язку з планетою", - розповів Запорожець.

Музикант також висловив надію, що ролик зможе надихнути людей на дії, а когось змусить задуматися.

"Збереження рідкісних видів тварин, лісів, переробка сміття, глобальне потепління, зникнення культур малих народів - все це стосується людей незалежно від того, де вони живуть. Кожен може вплинути на ситуацію хоча б в малій мірі", - зазначив Андрій.

У записі "Пісні Землі" взяла участь закарпатська співачка Аліна Паш, вокал писали в Києві разом з музикантом і продюсером В'ячеславом "Феймом" Семенченком. Продакшн робили у РФ в Санкт-Петербурзі разом із Михайлом Нестеровим та Денисом Харлашиним.

SunSay (скріншот: YouTube / sunsaymusic)

В коментарях до ролика, як вже було сказано, присутні гнівні відгуки:

"Чому не державною?";

"А, зрозуміло, можете не повертатися, виб**дкі ... Найближчі концерти SunSay:

8 грудня - Москва 16 тонн: https: //www.16tons.ru/concert/2018-su ...

20 грудня - Санкт-Петербург Відкрита кіностудія "ЛЕНДОК"...

Скріншот: YouTube / sunsaymusic

У той же час більшість коментів висловлюють позитивне ставлення до композиції і відеоряду:

"Дякую! Це відео має побачити кожен людина";

"Відмінний вийшов кліп! Радий був взяти участь у такому масштабному проекті! Спасибі!";

"Андрюха - розумниця!! Вода камінь точить... Продовжуй робити свою справу!";

"Відеоряд просто нереальний, не віриться, що наша планета багата настільки різноманітними пейзажами... Глибоко і душевно, змушує замислитися";

"До сліз і мурашок, дякую!!;

"Це дивовижна робота. Дуже душевна пісня і дуже гарний кліп. Спасибі!"...

Скріншот: YouTube / sunsaymusic

Як повідомлялося раніше, співак Андрій Запорожець, відомий як SunSay, презентував кліп на пісню Love Manifest. Композиція стала хітом після того, як Запорожець виконав її в національному відборі на Євробачення 2016, посівши друге місце після Джамали.

Також ми писали про те, що український гурт 5'Nizza після виступів у РФ, відмовилися давати концерт в окупованому Криму.

Напомнм, нещодавно група 5'Nizza представила довгоочікуване відео на пісню "Літак".

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Відео: РБК-Україна