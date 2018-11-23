Украинский артист рассорил сеть проектом "с россиянами вне политики"

Видео: YouTube / sunsaymusic

Известный украинский певец Андрей Запорожец, известный как SunSay (один из музыкантов 5’Nizza), который не отказывается от гастрольной деятельности в Российской Федерации, снял на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря клип на новую композицию "Песня Земли". Как отметил артист, это стало "совместной работой украинцев с россиянами вне политики", передают росСМИ.

Нужно сказать, что в сети реакция на подобную коллаборацию - не однозначная. Музыканту, который воспевает мир во всем мире и активно выступает в стране-агрессоре, вменяют поддержку "войны и братоубийства".

Сама же песня посвящена природе и окружающему миру.

В описании к видео говорится, что "Песня Земли" является большим проектом SunSay совместно с фондом защиты дикой природы WWF и продакшн компанией Diagonal11.

SunSay (скриншот: YouTube / sunsaymusic)

"Это миротворческий гимн, песня о ценности нашей планеты, природы и единстве людей", - говорится в публикации на YouTube.

"Мы с радостью откликнулись на предложение WWF. "Песня Земли" - это обращение к человеку в любом месте планеты, призыв к осознанию единства людей и природы, нашей связи с планетой", - рассказал Запорожец.

Музыкант также выразил надежду, что ролик сможет вдохновить людей на действия, а кого-то заставит задуматься.

"Сохранность редких видов животных, лесов, переработка мусора, глобальное потепление, исчезновение культур малых народов - все это касается людей вне зависимости от того, где они живут. Каждый может повлиять на ситуацию хотя бы в малой степени", - отметил Андрей.

В записи "Песни Земли" приняла участие закарпатская певица Алина Паш, вокал писали в Киеве вместе с музыкантом и продюсером Вячеславом "Феймом" Семенченко. Продакшн делали в РФ в Санкт-Петербурге вместе с Михаилом Нестеровым и Денисом Харлашиным.

SunSay (скриншот: YouTube / sunsaymusic)

В комментариях к ролику, как уже было сказано, присутствуют гневные отзывы:

"Почему не на государственном?";

"А, понятно, можете не возвращаться, выб**дки ... Ближайшие концерты SunSay:

8 декабря - Москва 16 тонн: https: //www.16tons.ru/concert/2018-su ...

20 декабря - Санкт-Петербург Открытая киностудия "ЛЕНДОК"...

Скриншот: YouTube / sunsaymusic

В то же время большенство комментов выражают позитивное отношение к композиции и видеоряду:

"Спасибо! Это видео должен увидеть каждый человек";

"Отличный получился клип! Рад был принять участие в таком масштабном проекте! Спасибо!";

"Андрюха - умница!! Вода камень точит... Продолжай делать свое дело!﻿";

"Видеоряд просто нереальный, не верится, что наша планета богата настолько разнообразными пейзажами... Глубоко и душевно, заставляет задуматься﻿";

"До слез и мурашек, спасибо!!;

"Это удивительная работа. Очень душевная песня и очень красивый клип. Спасибо!"...

Скриншот: YouTube / sunsaymusic

Как сообщалось ранее, певец Андрей Запорожец, известный как SunSay, презентовал клип на песню Love Manifest. Композиция стала хитом после того, как Запорожец исполнил ее в национальном отборе на Евровидение 2016, заняв второе место после Джамалы.

Также мы писали о том, что украинская группа 5’Nizza после выступлений в РФ, отказались давать концерт в оккупированном Крыму.

Напомнм, недавно группа 5'Nizza представила долгожданное видео на песню "Самолет".

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Видео: РБК-Украина