Украинский артист рассорил сеть проектом "с россиянами вне политики"

Видео: YouTube / sunsaymusic
Известный украинский певец Андрей Запорожец, известный как SunSay (один из музыкантов 5’Nizza), который не отказывается от гастрольной деятельности в Российской Федерации, снял на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря клип на новую композицию "Песня Земли". Как отметил артист, это стало "совместной работой украинцев с россиянами вне политики", передают росСМИ.
Нужно сказать, что в сети реакция на подобную коллаборацию - не однозначная. Музыканту, который воспевает мир во всем мире и активно выступает в стране-агрессоре, вменяют поддержку "войны и братоубийства".
Сама же песня посвящена природе и окружающему миру.
В описании к видео говорится, что "Песня Земли" является большим проектом SunSay совместно с фондом защиты дикой природы WWF и продакшн компанией Diagonal11.
SunSay (скриншот: YouTube / sunsaymusic)
"Это миротворческий гимн, песня о ценности нашей планеты, природы и единстве людей", - говорится в публикации на YouTube.
"Мы с радостью откликнулись на предложение WWF. "Песня Земли" - это обращение к человеку в любом месте планеты, призыв к осознанию единства людей и природы, нашей связи с планетой", - рассказал Запорожец.
Музыкант также выразил надежду, что ролик сможет вдохновить людей на действия, а кого-то заставит задуматься.
"Сохранность редких видов животных, лесов, переработка мусора, глобальное потепление, исчезновение культур малых народов - все это касается людей вне зависимости от того, где они живут. Каждый может повлиять на ситуацию хотя бы в малой степени", - отметил Андрей.
В записи "Песни Земли" приняла участие закарпатская певица Алина Паш, вокал писали в Киеве вместе с музыкантом и продюсером Вячеславом "Феймом" Семенченко. Продакшн делали в РФ в Санкт-Петербурге вместе с Михаилом Нестеровым и Денисом Харлашиным.
SunSay (скриншот: YouTube / sunsaymusic)
В комментариях к ролику, как уже было сказано, присутствуют гневные отзывы:
"Почему не на государственном?";
"А, понятно, можете не возвращаться, выб**дки ... Ближайшие концерты SunSay:
8 декабря - Москва 16 тонн: https: //www.16tons.ru/concert/2018-su ...
20 декабря - Санкт-Петербург Открытая киностудия "ЛЕНДОК"...
Скриншот: YouTube / sunsaymusic
В то же время большенство комментов выражают позитивное отношение к композиции и видеоряду:
"Спасибо! Это видео должен увидеть каждый человек";
"Отличный получился клип! Рад был принять участие в таком масштабном проекте! Спасибо!";
"Андрюха - умница!! Вода камень точит... Продолжай делать свое дело!";
"Видеоряд просто нереальный, не верится, что наша планета богата настолько разнообразными пейзажами... Глубоко и душевно, заставляет задуматься";
"До слез и мурашек, спасибо!!;
"Это удивительная работа. Очень душевная песня и очень красивый клип. Спасибо!"...
Скриншот: YouTube / sunsaymusic
Как сообщалось ранее, певец Андрей Запорожец, известный как SunSay, презентовал клип на песню Love Manifest. Композиция стала хитом после того, как Запорожец исполнил ее в национальном отборе на Евровидение 2016, заняв второе место после Джамалы.
Также мы писали о том, что украинская группа 5’Nizza после выступлений в РФ, отказались давать концерт в оккупированном Крыму.
Напомнм, недавно группа 5'Nizza представила долгожданное видео на песню "Самолет".
Видео: РБК-Украина