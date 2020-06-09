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Відомий український співак роздягнувся догола на пляжі (фото)

STYLERПерсони    09.06.2020 - 11:53
Відомий український співак роздягнувся догола на пляжі (фото)
Український співак роздягнувся на пляжі (фото: freepik.com)

Учасник групи "ТНМК" вирішив позасмагати голяка

Відомий український музикант і учасник групи "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта вирішив відсвяткувати настання літа і пішов засмагати на пляж. Зазначимо, що погода загару дуже сприяє, через те, що у Києві температура повітря сягає +30 градусів. Фагот порадував шанувальників, продемонструвавши своє оголене тіло.

Судячи з усього, артист відпочиває на нудистському пляжі, тому, що на знімку він постав у стилі "ню". Фотографію Фагот показав на своїй сторінці в Instagram.

"Ось і літо прийшло! А що у вас по карантину?", - підписав співак відверте фото.

Також Фагот опублікував цікавий хештег під назвою "partyneverends", що означає "вечірка ніколи не закінчується".

Відомий український співак роздягнувся догола на пляжі (фото)

Олег Фагот показав пікантний знімок (фото: instagram.com/fahot)

Шанувальники артиста відреагували компліментами на пикантный знімок. Вони відзначили, що засмага так буде лягати ще краще, та й взагалі Олегу є що показати.

Як ми раніше писали, напівголий Ківа на заправці помив авто дівчині.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України фотопевец
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