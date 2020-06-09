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Известный украинский певец разделся догола на пляже (фото)

STYLERПерсоны    09.06.2020 - 11:53
Известный украинский певец разделся догола на пляже (фото)
Украинский певец разделся на пляже (фото: freepik.com)

Участник группы "ТНМК" решил позагорать обнаженным

Известный украинский музыкант и участник группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта решил отпраздновать наступление лета и пошел загорать на пляж. Отметим, что погода загару очень способствует, так как в Киеве температура воздуха достигает +30 градусов. Фагот порадовал поклонников, продемонстрировав свое обнаженное тело.

Судя по всему, артист отдыхает на нудистском пляже, так как на снимке он предстал в стиле "ню". Фотографию Фагот показал на своей странице в Instagram.

"Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?", - подписал певец откровенное фото.

Также Фагот опубликовал интересный хештег под названием "partyneverends", что означает "вечеринка никогда не заканчивается".

Известный украинский певец разделся догола на пляже (фото)

Олег Фагот показал пикантный снимок (фото: instagram.com/fahot)

Поклонники артиста отреагировали комплиментами на пикантный снимок. Они отметили, что загар так будет ложиться еще лучше, да и вообще Олегу есть что показать.

Как мы ранее писали, полуголый Кива на заправке помыл авто девушке.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины фотопевец
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