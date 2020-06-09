Відомий український співак роздягнувся догола на пляжі (фото)

Відомий український музикант і учасник групи "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта вирішив відсвяткувати настання літа і пішов засмагати на пляж. Зазначимо, що погода загару дуже сприяє, через те, що у Києві температура повітря сягає +30 градусів. Фагот порадував шанувальників, продемонструвавши своє оголене тіло.

Судячи з усього, артист відпочиває на нудистському пляжі, тому, що на знімку він постав у стилі "ню". Фотографію Фагот показав на своїй сторінці в Instagram.

"Ось і літо прийшло! А що у вас по карантину?", - підписав співак відверте фото.

Також Фагот опублікував цікавий хештег під назвою "partyneverends", що означає "вечірка ніколи не закінчується".





Олег Фагот показав пікантний знімок (фото: instagram.com/fahot)

Шанувальники артиста відреагували компліментами на пикантный знімок. Вони відзначили, що засмага так буде лягати ще краще, та й взагалі Олегу є що показати.

Як ми раніше писали, напівголий Ківа на заправці помив авто дівчині.