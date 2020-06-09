Известный украинский певец разделся догола на пляже (фото)

Известный украинский музыкант и участник группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта решил отпраздновать наступление лета и пошел загорать на пляж. Отметим, что погода загару очень способствует, так как в Киеве температура воздуха достигает +30 градусов. Фагот порадовал поклонников, продемонстрировав свое обнаженное тело.

Судя по всему, артист отдыхает на нудистском пляже, так как на снимке он предстал в стиле "ню". Фотографию Фагот показал на своей странице в Instagram.

"Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?", - подписал певец откровенное фото.

Также Фагот опубликовал интересный хештег под названием "partyneverends", что означает "вечеринка никогда не заканчивается".





Олег Фагот показал пикантный снимок (фото: instagram.com/fahot)

Поклонники артиста отреагировали комплиментами на пикантный снимок. Они отметили, что загар так будет ложиться еще лучше, да и вообще Олегу есть что показать.

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