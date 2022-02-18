"Яке маєш право?" Мозгова накинулася на Лодигіна за "людей з гір"

Український продюсер Олена Мозгова, яка раніше займалася організацією Нацвідборів на "Євробачення" в Україні, прокоментувала низку скандалів на Нацвідборі 2022.

Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю програмі " Сніданок з 1+1 ".

Мозгова пропонує змінити формат проведення Нацвідбору і прибрати суддівський склад, а право вибору переможця та представника від України на престижному конкурсі залишити за глядачами.

"Суспільство вимагає, вони хочуть вибрати свого представника. Ви бачите, яка активність у голосуванні? Ну як це хтось замість нас вирішить, хто поїде. Я вважаю, що треба відмовитися від журі взагалі. Нехай вирішують люди, хто повинен представляти їхню країну на Євробаченні", - заявила Мозгова.

Продюсер наполягає на тому, що учасників Нацвідбору слід перевіряти заздалегідь, а ретельну процедуру зобов'язані проходити всі без винятку - тільки злагоджена організація процесу допоможе уникнути скандалів.

"У всьому повинна бути логіка, алгоритм. Спочатку треба перевірити всіх учасників. Це що, було складно в прикордонну службу дати всім вісім запитів?"- висловилася Мозгова.

Мозгова накинулася на Лодигіна

Продюсер накинулася на генпродюсера Суспільного мовника "Суспільне" і одного з членів журі Нацвідбору 2022 Ярослава Лодигіна. Її обурило те, як він з упевненістю і незворушністю роздавав поради учасникам і коментував їхні виступи.

На думку Мозгової, тренди й музичні смаки суспільства постійно змінюються, тому робити гучні заяви та давати категоричні оцінки творчості молодих артистів недоречно.

"Та ти хто взагалі такий? Яке ти маєш право щось там розповідати? Я вам більше скажу, навіть перемогли Руслана і Джамала сьогодні не можуть нічого їм (учасникам Нацвідбору - ред.) порадити. Тому що вони були класні в той самий момент, коли вони перемогли. А сьогодні ситуація змінилася", - навела аргументи Олена.

Продюсер висловив про Паш і KALUSH

У продюсера є своя думка і щодо скандалу за участю Суспільного мовника.

Вона підкреслила, що "Суспільне" повинні вибачитися за негарну ситуацію, що склалася навколо фіналу Нацвідбору.

Також вона прокоментувала скандал навколо підробленої довідки переможниці Аліни Паш.

"Суспільне не повинно зараз звинувачувати весь світ, починаючи з Паш, тому що так, вона винна, вони набрехали, це доведений факт. А вибачитися перед суспільством, що вони в принципі винні в тому, що такий бардак стався", - переконана Мозгова.

На думку Олени, їхати в травні в Турин повинні учасники – що зайняли друге місце - гурт KALUSH, адже саме вони отримали більше глядацьких голосів.

А ось організаторам, за словами Мозгової, доведеться піти на радикальні заходи та "почати з вибачення і відставок".