"Какое имеешь право?" Мозговая накинулась на Лодыгина и сделала заявление о Нацотборе

Мозговая предлагает изменить формат проведения Нацотбора и убрать судейский состав, а право выбора победителя и представителя от Украины на престижном конкурсе оставить за зрителями.

"Общество требует, они хотят выбрать своего представителя. Вы видите, какая активность в голосовании? Ну как это кто-то вместо нас решит, кто поедет. Я считаю, что надо отказаться от жюри вообще. Пусть решают люди, кто должен представлять их страну на Евровидении", - заявила Мозговая.

Продюсер настаивает на том, что участников Нацотбора следует проверять заранее, а тщательную процедуру обязаны проходить все без исключения - только слаженная организация процесса поможет избежать скандалов.

"Во всем должна быть логика, алгоритм. Сначала надо проверить всех участников. Это что, было сложно в пограничную службу дать всем восемь запросов?" - высказалась Мозговая.

Мозговая набросилась на Лодыгина

Продюсер ополчилась на генпродюсера Общественного вещателя "Суспільне" и одного из членов жюри Нацотбора 2022 Ярослава Лодыгина. Ее возмутило то, как он с уверенностью и невозмутимостью раздавал советы участникам и комментировал их выступления.

По мнению Мозговой, тренды и музыкальные вкусы общества постоянно меняются, поэтому делать громкие заявления и давать категоричные оценки творчеству молодых артистов неуместно.

"Да ты кто вообще такой? Какое ты имеешь право что-то там рассказывать? Я вам больше скажу, даже победившие Руслана и Джамала на сегодняшний день не могут ничего им (участникам Нацотбора – ред.) посоветовать. Потому что они были классные в тот самый момент, когда они победили. А сегодня ситуация изменилась", - привела аргументы Алена.

Продюсер высказал о Паш и KALUSH

У продюсера есть свое мнение и насчет скандала с участием Общественного вещателя.

Она подчеркнула, что "Суспільне" должны извиниться за некрасивую ситуацию, сложившуюся вокруг финала Нацотбора.

Также она прокомментировала скандал вокруг поддельной справки победительницы Алины Паш.

"Суспільне не должно сейчас винить весь мир, начиная с Паш, потому что да, она виновата, они наврали, это доказанный факт. А извиниться перед обществом, что они в принципе виноваты в том, что такой бардак произошел", - убеждена Мозговая.

По мнению Алены, ехать в мае в Турин должны участники, занявшие второе место - группа KALUSH, ведь именно они получили больше зрительских голосов.

А вот организаторам, по словам Мозговой, придется пойти на радикальные меры и "начать с извинения и отставок".