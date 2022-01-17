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Каньє Уест пригрозив новому бойфренду Кім Кардашьян. І той не став мовчати

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Понеділок 17 січня 2022 19:43
Каньє Уест пригрозив новому бойфренду Кім Кардашьян. І той не став мовчати Каньє Уест , Кім Кардашян і Піт Девідсон (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Незважаючи на те що Кім Кардашьян і Каньє Уест при розлученні не стали скандалити, відносини між колишнім подружжям не можна назвати ідеальними.

Так, репер довгий час намагався повернути дружину, роблячи публічні романтичні жести. Вона ж ігнорувала їх і в підсумку закрутила роман з 28-річним коміком Пітом Девідсоном.

Не так давно пара вирушила в першу спільну поїздку, що не могло не зачепити Каньє. І хоча він і сам почав нові відносини з актрисою Джулією Фокс, але вирішив висловити свою думку про нового бойфренда Кім. Як завжди, за допомогою нової пісні.

14 грудня вийшов новий трек зірки сцени Easy. Один з рядків пісні звучить так: "Бог не дав мені померти в тій аварії, щоб я міг надерти дупу Піту Девідсону". В кінці звучить голос, схожий на Кім Кардашьян, який запитує: "Хто?".

Цікаво, що Піт не став мовчати. За словами інсайдерів, актор абсолютно не злиться на Уеста. А навіть навпаки – те, що він тепер згаданий в пісні і увійде в історію, його навіть потішило.

Каньє Уест пригрозив новому бойфренду Кім Кардашьян. І той не став мовчатиКім не бажає повертатися до Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Піт очікував, що Каньє рано чи пізно згадає його в пісні. Замість того, щоб ненавидіти трек, він просто обожнює його і вважає веселим. Він не хоче битися з Каньє. Він поважає його, оскільки той як і раніше є батьком дітей Кім. Піт ніколи не стане цьому перешкоджати", – розповіло джерело, наближене до Піту.

Каньє Уест пригрозив новому бойфренду Кім Кардашьян. І той не став мовчатиКаньє нещодавно розпочав стосунки з Джулією Фокс (фото: instagram.com/ricardogomesinst)

Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що Кім і Каньє вирішили розлучитися після семи років шлюбу. Вони виховують чотирьох спільних дітей: дочок Норт і Чикаго і синів Сейнта і Псалма.

Нещодавно ми також писали, що нова дівчина Каньє Уеста розсекретила подробиці побачень з Мадонною і Менсоном.

Нагадаємо, раніше Джулія Фокс скопіювала образ Кім Кардашьян.

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