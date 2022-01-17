Канье Уэст пригрозил новому бойфренду Ким Кардашьян. И тот не стал молчать

Так, рэпер долгое время пытался вернуть жену, делая публичные романтичные жесты. Она же игнорировала их и в итоге закрутила роман с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном.

Несмотря на то что Ким Кардашьян и Канье Уэст при разводе не стали скандалить, отношения между бывшими супругами нельзя назвать идеальными.

Не так давно пара отправилась в первую совместную поездку , что не могло не задеть Канье. И хотя он и сам начал новые отношения с актрисой Джулией Фокс, но решил высказать свое мнение про нового бойфренда Ким. Как всегда, с помощью новой песни.

14 декабря вышел новый трек звезды сцены Easy. Одна из строчек песни звучит так: "Бог не дал мне умереть в той аварии, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону". В конце звучит голос, похожий на Ким Кардашьян, который спрашивает: "Кто?".

Интересно, что Пит не стал молчать. По словам инсайдеров, актер совершенно не злится на Уэста. А даже напротив – то, что он теперь упомянут в песне и войдет в историю, его даже позабавило.

Ким не желает возвращаться к Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Пит ожидал, что Канье рано или поздно упомянет его в песне. Вместо того, чтобы ненавидеть трек, он просто обожает его и считает веселым. Он не хочет драться с Канье. Он уважает его, поскольку тот по-прежнему является отцом детей Ким. Пит никогда не станет этому препятствовать", – рассказал источник, приближенный к Питу.

Канье недавно начал отношения с Джулией Фокс (фото: instagram.com/ricardogomesinst)

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что Ким и Канье решили развестись после семи лет брака. Они воспитывают четверых общих детей: дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма.