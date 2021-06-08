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Кароль виставляє на аукціон відбиток свого пальця: реакція мережі

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Вівторок 08 червня 2021 21:57
Кароль виставляє на аукціон відбиток свого пальця: реакція мережі Фото: Тіна Кароль виставила на аукціон відбиток пальця (instagram.com/tina_karo)
Автор: Тетяна Самарук

36-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила прихильників новиною, коли виставила на цифровий аукціон відбиток свого пальця.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка вирішила виставити на аукціон свій цифровий автограф – відбиток власного пальця. Як розповіла виконавиця, це вона робить задля розвитку свого музичного проєкту "Молода кров".

Раніше ми повідомляли, Тіна Кароль показала свій будинок під Києвом зсередини й вразила гардеробом.

Також раніше Тіна Кароль расекретила свій раціон.

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