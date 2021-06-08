Кароль виставляє на аукціон відбиток свого пальця: реакція мережі

Так, співачка вирішила виставити на аукціон свій цифровий автограф – відбиток власного пальця. Як розповіла виконавиця, це вона робить задля розвитку свого музичного проєкту "Молода кров".

Це майбутній україномовний альбом Кароль, до якого увійдуть хіти попдіви з молодими виконавцями та маловідомими артистами.

"Місія проєкту "Молода кров" – відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики й звернути увагу слухачів на українську молоду попкультуру. Це проєкт возз'єднання і єдності, тому його вихід присвячений 30-ій річниці Незалежності України",– поділилася Тіна.

Фото: Тіна Кароль на аукціон виставила відбиток пальця (instagram.com/tina_karol)

У коментарях користувачі пишуть, що в захваті він такої новини. Також зазначають, що нетерпляче чекають на презентацію нового альбому.

Наша улюблена і талановита. Молодець.

Ця жінка не перестає нас дивувати

Боже, ну приголомшлива жінка. Спасибі вам за вклад в Україну

Звучить дуже круто. Дуже чекаю виходу альбому.

Окрім того, є користувачі, які вважають, що це зайва витрата грошей.