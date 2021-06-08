Кароль виставляє на аукціон відбиток свого пальця: реакція мережі

36-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила прихильників новиною, коли виставила на цифровий аукціон відбиток свого пальця. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Так, співачка вирішила виставити на аукціон свій цифровий автограф – відбиток власного пальця. Як розповіла виконавиця, це вона робить задля розвитку свого музичного проєкту Молода кров. Це майбутній україномовний альбом Кароль, до якого увійдуть хіти попдіви з молодими виконавцями та маловідомими артистами. Місія проєкту Молода кров – відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики й звернути увагу слухачів на українську молоду попкультуру. Це проєкт возз&#39;єднання і єдності, тому його вихід присвячений 30-ій річниці Незалежності України,– поділилася Тіна. Фото: Тіна Кароль на аукціон виставила відбиток пальця (instagram.com/tina_karol) У коментарях користувачі пишуть, що в захваті він такої новини. Також зазначають, що нетерпляче чекають на презентацію нового альбому. Наша улюблена і талановита. Молодець. Ця жінка не перестає нас дивувати Боже, ну приголомшлива жінка. Спасибі вам за вклад в Україну Звучить дуже круто. Дуже чекаю виходу альбому. Окрім того, є користувачі, які вважають, що це зайва витрата грошей. Не зовсім зрозуміла. А в чому фішка, що саме відбиток пальця. Що він дає потім? Для чого це купувати? У чому особливість цього автографа? Чим він таким відрізняється, що варто віддати за нього шалені гроші? Тіна вже не знає, що продати? Свічки не пішли, білизна теж, то саме час продавати повітря. Раніше ми повідомляли, Тіна Кароль показала свій будинок під Києвом зсередини й вразила гардеробом. Також раніше Тіна Кароль расекретила свій раціон.