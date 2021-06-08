Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца: реакция сети

Так, певица решила выставить на аукцион свой цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. Как рассказала исполнительница, это она делает для развития своего музыкального проекта "Молодая кровь".

Это будущий украиноязычный альбом Кароль, в который войдут хиты попдивы с молодыми исполнителями и малоизвестными артистами.

"Миссия проекта "Молодая кровь" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую попкультуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход посвящен 30-й годовщине Независимости Украины",– поделилась Тина.

Фото: Тина Кароль на аукцион выставила отпечаток пальца (instagram.com/tina_karol)

В комментариях пользователи пишут, что в восторге он такой новости. Также отмечают, что нетерпеливо ждут презентацию нового альбома.

Наша любимая и талантливая. Молодец.

Эта женщина не перестает нас удивлять

Боже, ну потрясающая женщина. Спасибо вам за вклад в Украину

Звучит очень круто. Очень жду выхода альбома.

Кроме того, есть пользователи, которые считают, что это лишняя трата денег.