Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца: реакция сети

36-летняя украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новостью, когда выставила на цифровой аукцион отпечаток своего пальца. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. Так, певица решила выставить на аукцион свой цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. Как рассказала исполнительница, это она делает для развития своего музыкального проекта Молодая кровь. Это будущий украиноязычный альбом Кароль, в который войдут хиты попдивы с молодыми исполнителями и малоизвестными артистами. Миссия проекта Молодая кровь – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую попкультуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход посвящен 30-й годовщине Независимости Украины,– поделилась Тина. Фото: Тина Кароль на аукцион выставила отпечаток пальца (instagram.com/tina_karol) В комментариях пользователи пишут, что в восторге он такой новости. Также отмечают, что нетерпеливо ждут презентацию нового альбома. Наша любимая и талантливая. Молодец. Эта женщина не перестает нас удивлять Боже, ну потрясающая женщина. Спасибо вам за вклад в Украину Звучит очень круто. Очень жду выхода альбома. Кроме того, есть пользователи, которые считают, что это лишняя трата денег. Не совсем поняла. А в чем фишка, что именно отпечаток пальца. Что он дает потом? Для чего это покупать? В чем особенность этого автографа? Чем он таким отличается, что стоит отдать за него бешеные деньги? Тина уже не знает, что продать? Свечи не пошли, белье тоже, то самое время продавать воздух. Ранее мы сообщали, Тина Кароль показала свой дом под Киевом изнутри и поразила гардеробом. Также ранее Тина Кароль расекретила свой рацион.