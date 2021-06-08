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Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца: реакция сети

Новина українською →
Вторник 08 июня 2021 21:57
Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца: реакция сети Фото: Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток пальца (instagram.com/tina_karo)
Автор: Тетяна Самарук

36-летняя украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новостью, когда выставила на цифровой аукцион отпечаток своего пальца.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Так, певица решила выставить на аукцион свой цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. Как рассказала исполнительница, это она делает для развития своего музыкального проекта "Молодая кровь".

Ранее мы сообщали, Тина Кароль показала свой дом под Киевом изнутри и поразила гардеробом.

Также ранее Тина Кароль расекретила свой рацион.

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