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З кожним роком все сумніше: Меган Маркл не витримує натиску громадськості

STYLERПерсони    16.11.2019 - 15:00
З кожним роком все сумніше: Меган Маркл не витримує натиску громадськості
Меган Маркл (фото: royal.uk)

Раніше герцогиня виглядала значно життєрадісніше

Меган Маркл шокувала своїми змінами всього за один рік. За спостереженнями Світлани Лободи, герцогиня стала виглядати більш втомленою і сумною. Про це артистка заявила у соцмережі Instagram.

Артистка перейнялася важкими життєвими обставинами, в яких опинилася дружина принца Гаррі Меган Маркл, про що повідомила в своєму Stories, виклавши фотоколаж і підписавши його: "Очі багато про що говорять".

З кожним роком все сумніше: Меган Маркл не витримує натиску громадськості

Можна помітити, що на першій фотографії Меган виглядає більш радісною і усміхненою, а на другій - погляд її сумний і задумливий.

Можливо це пов'язано з громадськістю, яка не приймає герцогиню такою як вона є. Таблоїди часто пишуть про герцогиню гидоту і колишній актрисі стає не по собі від в'їдливих заяв на її адресу.

Пов'язано цькування безпосередньо з вчинками герцогині, які часто розцінюються як "бунт" і порушення правил королівської сім'ї.

Нагадаємо, що Гаррі і Меган заговорили про другу дитину.

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