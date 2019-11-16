З кожним роком все сумніше: Меган Маркл не витримує натиску громадськості

Меган Маркл (фото: royal.uk)

Раніше герцогиня виглядала значно життєрадісніше

Меган Маркл шокувала своїми змінами всього за один рік. За спостереженнями Світлани Лободи, герцогиня стала виглядати більш втомленою і сумною. Про це артистка заявила у соцмережі Instagram.

Артистка перейнялася важкими життєвими обставинами, в яких опинилася дружина принца Гаррі Меган Маркл, про що повідомила в своєму Stories, виклавши фотоколаж і підписавши його: "Очі багато про що говорять".

Можна помітити, що на першій фотографії Меган виглядає більш радісною і усміхненою, а на другій - погляд її сумний і задумливий.

Можливо це пов'язано з громадськістю, яка не приймає герцогиню такою як вона є. Таблоїди часто пишуть про герцогиню гидоту і колишній актрисі стає не по собі від в'їдливих заяв на її адресу.

Пов'язано цькування безпосередньо з вчинками герцогині, які часто розцінюються як "бунт" і порушення правил королівської сім'ї.

Нагадаємо, що Гаррі і Меган заговорили про другу дитину.