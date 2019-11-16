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С каждым годом все грустнее: Меган Маркл не выдерживает натиска общественности

STYLERПерсоны    16.11.2019 - 15:00
С каждым годом все грустнее: Меган Маркл не выдерживает натиска общественности
Меган Маркл (фото: royal.uk)

Ранее герцогиня выглядела значительно жизнерадостнее

Меган Маркл повергла в шок своими изменениями всего за один год. По наблюдениям Светланы Лободы, герцогиня стала выглядеть более уставшей и грустной. Об этом артистка заявила в соцсети Instagram.

Артистка озаботилась тяжелыми жизненными обстоятельствами, в которых оказалась супруга принца Гарри Меган Маркл, о чем сообщила в своем Stories, выложив фотоколлаж и подписав его: "Глаза о многом говорят".

С каждым годом все грустнее: Меган Маркл не выдерживает натиска общественности

Можно заметить, что на первой фотографии Меган выглядит более радостной и улыбчивой, а вот на второй - взгляд ее грустный и задумчивый.

Возможно это связано с общественностью, которая не принимает герцогиню такой как она есть. Таблоиды часто пишут о герцогине гадости и бывшей актрисе становится не по себе от колких заявлений в ее адрес.

Связана травля напрямую с поступками герцогини, которые часто расцениваются как "бунт" и нарушение правил королевской семьи.

Напомним, что Гарри и Меган заговорили о втором ребенке.

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