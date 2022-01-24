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Кожен день борюся: Дорофєєва зважилася на зізнання і показала зміни в своєму тілі

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Понеділок 24 січня 2022 15:24
Кожен день борюся: Дорофєєва зважилася на зізнання і показала зміни в своєму тілі Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва вже другий сезон поспіль займає крісло судді проекту " Голос країни". Співачка успішно будує сольну кар'єру і вчить інших домагатися свого і йти до мрії, причому, робить це досить успішно. Минулого року саме її підопічний, Сергій Лазановський, став переможцем проекту. Шанувальники обожнюють дівчину за щирість і відкритість, тому так тягнуться до неї і вважають найкращим кумиром.

У свіжому пості на сторінці в Instagram Надя вирішила поділитися потаємним і показати нове тату на нозі.

Вона розповіла, що пообіцяла собі бути сміливіше. Це якість необхідно для того, щоб втілювати в життя мрії, ставити цілі, стрибати вище голови, прагнути і домагатися більшого.

Кожен день борюся: Дорофєєва зважилася на зізнання і показала зміни в своєму тілі

Кожен день борюся: Дорофєєва зважилася на зізнання і показала зміни в своєму тілі
Надя Дорофєєва показала нове тату на нозі (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я кожен день борюся зі своїми внутрішніми страхами і невпевненістю, щоб бути сміливіше. З вами в своїх постах, наприклад. У якийсь момент дозволила собі не намагатися бути ідеальною "хорошою дівчинкою", адже це так нерозумно", - зізналася зірка.

Для Наді один із проявів сміливості - набити тату. Тіло співачки прикрашає не один малюнок - всі вони акуратні і невеликі.

"Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюся, і до кожної підходжу обдумано і готуюся. Кожне на моєму тілі - прояв мене. Моє нове тату - нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами і почуттями, про те, що потрібно бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити", - пояснила Надя.

Вона додала, що вибрала напис raznotsvetnaya не випадково, адже саме так буде називатися її новий трек.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розповіла про невпевненість у собі і подоланні цієї проблеми.

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Надя Дорофеєва
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