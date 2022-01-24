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Каждый день борюсь: Дорофеева решилась на признание и показала изменения в своем теле

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Понедельник 24 января 2022 15:24
Каждый день борюсь: Дорофеева решилась на признание и показала изменения в своем теле Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева уже второй сезон подряд занимает кресло судьи проекта "Голос страны". Певица успешно строит сольную карьеру и учит других добиваться своего и идти к мечте, причем, делает это весьма успешно. В прошлом году именно ее подопечный, Сергей Лазановский, стал победителем проекта. Поклонники обожают девушку за искренность и открытость, поэтому так тянутся к ней и считают самым лучшим кумиром.

В свежем посте на странице в Instagram Надя решила поделиться сокровенным и показать новое тату на ноге.

Она рассказала, что пообещала себе быть смелее. Это качество необходимо для того, чтобы воплощать в жизнь мечты, ставить цели, прыгать выше головы, желать и добиваться большего.

Каждый день борюсь: Дорофеева решилась на признание и показала изменения в своем теле

Каждый день борюсь: Дорофеева решилась на признание и показала изменения в своем теле
Надя Дорофеева показала новое тату на ноге (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. С вами в своих постах, например. В какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной "хорошей девочкой", ведь это так глупо", - призналась звезда.

Для Нади одно из проявлений смелости – набить тату. Тело певицы украшает не один рисунок – все они аккуратные и небольшие.

"Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь, и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня. Моя новая тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", - пояснила Надя.

Она добавила, что выбрала надпись raznotsvetnaya не случайно, ведь именно так будет называться ее новый трек.

Напомним, что Надя Дорофеева рассказала о неуверенности в себе и преодолении этой проблемы.

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Надя Дорофеева
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