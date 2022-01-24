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Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

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Сейшельські острови, Понеділок 24 січня 2022 10:15
Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Ольвія Агаркова

Даша Квіткова і Микита Добринін з маленьким сином Левом вирушили в зимову відпустку на Сейшели. Парі не вперше подорожувати з дитиною, адже малюк вже звик пізнавати з батьками світ. Правда, дитині довелося не солодко на островах – у Льва різалісь зубки, що дуже турбувала малюка, а його батьки також прихворіли.

Про труднощі подорожі з дитиною Даша розповіла в Instagram Stories.

Квіткова поскаржилася, що відпочинок на островах вийшов не такий ідеальний, як очікувалося. Лев погано себе почуває, чим засмучує стривожених батьків, а саму Дашу наздогнала морська хвороба.

"Ми не скаржимося, ми просто постійно шоковані. Спочатку був важкий переліт, потім мене хапає морська хвороба, коли ми пливемо на острів. У Лева чотири дні температура 38−38,5. Зуби, кричить, плаче, не спить", - поскаржилася молода мама.

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Скріншот (instagram.com/kvittkova)

Квітковій і Добриніну довелося плисти зі сном на руках на острів, де знаходить невелика дитяча поліклініка. По дорозі маму малюка двічі здолала морська хвороба.

"У Микити починає закладати ніс. Коли ми вирішуємо, що зі Левом все ок, намагаємося вдихнуть на повні груди і насолодиться відпусткою, як у мене починається коньюктивіт", - розповіла про пригоди молодої сім'ї блогер.

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Скріншот (instagram.com/kvittkova)

На Дашу тут же налетіли хейтери, які заявили, що молода мама піддає дитину ризику подорожами на далекі відстані. Квіткова знайшла, що відповісти незадоволеним.

"Спочатку зуби, потім ще щось, але це не привід сидіти за сімома замками. Так, є труднощі - вони є у всіх з маленькими дітьми, хто не намагається створювати ілюзію. Ми знали, що нас чекає. Знали, що полізуть зуби, і були до цього готові, у мене велика аптечка з собою", - запевнила Даша.

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Скріншот (instagram.com/kvittkova)

Вона поділилася першими знімками з сином на Сейшелах і так описала нюанси поїздок з дитиною на далекі відстані: "Подорожі з маленькими дітьми – це як участь в "Останньому герої". Кожен день тебе чекає нове випробування, щоб дожити до фінального дня і не зійти з розуму. Але в цьому є своя романтика".

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Даша показала перші фото з сином на Сейшелах ( фото: instagram.com/kvittkova)

Не дивлячись на всі труднощі, Даша встигає відпочити душею та тілом.

Так, зірка показала звабливі знімки, на яких позує на фоні красивого океану в елегантному купалнику

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Даша демонструє пінкатний образ у купальнику ( фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що раніше про свій відпочинок в Мексиці розповіли Надя Дорофєєва і Володимир Дантес.

До речі, під час відпустки в США обікрали ведучого і блогера Анатолія Анатоліча.

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Микита Добринін Даша Квиткова
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