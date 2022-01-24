Кожен день нове випробування: Квіткова поскаржилася на труднощі відпочинку з сином на Сейшелах

Даша Квіткова і Микита Добринін з маленьким сином Левом вирушили в зимову відпустку на Сейшели. Парі не вперше подорожувати з дитиною, адже малюк вже звик пізнавати з батьками світ. Правда, дитині довелося не солодко на островах – у Льва різалісь зубки, що дуже турбувала малюка, а його батьки також прихворіли.

Квіткова поскаржилася, що відпочинок на островах вийшов не такий ідеальний, як очікувалося. Лев погано себе почуває, чим засмучує стривожених батьків, а саму Дашу наздогнала морська хвороба.

"Ми не скаржимося, ми просто постійно шоковані. Спочатку був важкий переліт, потім мене хапає морська хвороба, коли ми пливемо на острів. У Лева чотири дні температура 38−38,5. Зуби, кричить, плаче, не спить", - поскаржилася молода мама.

Скріншот (instagram.com/kvittkova)

Квітковій і Добриніну довелося плисти зі сном на руках на острів, де знаходить невелика дитяча поліклініка. По дорозі маму малюка двічі здолала морська хвороба.

"У Микити починає закладати ніс. Коли ми вирішуємо, що зі Левом все ок, намагаємося вдихнуть на повні груди і насолодиться відпусткою, як у мене починається коньюктивіт", - розповіла про пригоди молодої сім'ї блогер.

Скріншот (instagram.com/kvittkova)

На Дашу тут же налетіли хейтери, які заявили, що молода мама піддає дитину ризику подорожами на далекі відстані. Квіткова знайшла, що відповісти незадоволеним.

"Спочатку зуби, потім ще щось, але це не привід сидіти за сімома замками. Так, є труднощі - вони є у всіх з маленькими дітьми, хто не намагається створювати ілюзію. Ми знали, що нас чекає. Знали, що полізуть зуби, і були до цього готові, у мене велика аптечка з собою", - запевнила Даша.

Скріншот (instagram.com/kvittkova)

Вона поділилася першими знімками з сином на Сейшелах і так описала нюанси поїздок з дитиною на далекі відстані: "Подорожі з маленькими дітьми – це як участь в "Останньому герої". Кожен день тебе чекає нове випробування, щоб дожити до фінального дня і не зійти з розуму. Але в цьому є своя романтика".

Даша показала перші фото з сином на Сейшелах ( фото: instagram.com/kvittkova)

Не дивлячись на всі труднощі, Даша встигає відпочити душею та тілом.

Так, зірка показала звабливі знімки, на яких позує на фоні красивого океану в елегантному купалнику

Даша демонструє пінкатний образ у купальнику ( фото: instagram.com/kvittkova)