Каждый день новое испытание: Квиткова посетовала на трудности отдыха с сыном на Сейшелах

Даша Квиткова и Никита Добрынин с маленьким сыном Львом отправились в зимний отпуск на Сейшелы. Паре не впервой путешествовать с ребенком, ведь малыш уже привык познавать с родителями мир. Правда, крохе пришлось не сладко на островах – у Льва резались зубки, что очень беспокоила малыша, а его родители также приболели.

Квиткова посетовала, что отдых на островах получился не такой идеальный, как ожидалось. Лев плохо себя чувствует, чем огорчает встревоженных родителей, а саму Дашу настигла морская болезнь.

"Мы не жалуемся, мы просто постоянно шокированы. Сначала был трудный перелет, потом меня хватает морская болезнь, когда мы плывем на остров. У Льва четыре дня температура 38 − 38,5.Зубы, кричит, плачет, не спит", - пожаловалась молодая мама.

Скриншот (instagram.com/kvittkova)

Квитковой и Добрынину пришлось плыть с сном на руках на остров, где находит небольшая детская поликлиника. По дороге маму малыша дважды одолела морская болезнь.

"У Никиты начинает закладывать нос. Когда мы решаем, что со Львом все ок, пытаемся вдохнут полной грудью и насладится отпуском, как у меня начинается коньюктивит", - рассказала о злоключениях молодой семьи блогер.

Скриншот (instagram.com/kvittkova)

На Дашу тут же налетели хейтеры, которые заявили, что молодая мама подвергает ребенка риску путешествями на дальние расстояния. Квиткова нашла, что ответить недовольным.

"Сначала зубы, потом еще что-то, но это не повод сидеть за семью замками. Да, есть трудности – они есть у всех с маленькими детьми, кто не пытается создавать иллюзию. Мы знали, что нас ждет. Знали, что полезут зубы, и были к этому готовы, у меня большая аптечка с собой", - заверила Даша.

Скриншот (instagram.com/kvittkova)

Она поделилась первыми снимками с сыном на Сейшелах и так описала нюансы поездок с ребенком на дальние расстояния: "Путешествия с маленькими детьми – это как участие в "Последнем герое". Каждый день тебя ждет новое испытание, чтобы дожить до финального дня и не сойти с ума. Но в этом есть своя романтика".

Даша показала первые фото с сыном на Сейшелах ( фото: instagram.com/kvittkova)

Несмотря на все трудности Даша успевает отдохнуть душой и телом.

В частности, звезда показала соблазнительные снимки, на которых она позирует на фоне красивейшего океана в элегантном купальнике.

Даша демонстрирует пикантный образ в купальнике ( фото: instagram.com/kvittkova)