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Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася "половина" (фото)

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Середа 09 лютого 2022 09:45
Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася "половина" (фото) Колаж РБК-Україна: Олександра Зарицька перетворилася до невпізнання
Автор: Styler

Олександра Зарицька, вокалістка гурту KAZKA, за минулий рік розпрощалася з 35-мА кілограмами, схудла і змінилася. Таким змінам посприяла участь у проєкті Танці з зірками 2021. На нових знімках шанувальники співаки її просто не впізнають, а дівчина буквально закохалася в танці та ЗСЖ.

Але навіть рік тому в артистки були менш пишні форми, ніж у 2017-му, коли вона підкорила Х-Фактор. А на фото і відео 2014-го, коли вона підкорювала сцену Голосу країни, 21-річну Сашу і зовсім не впізнати.

Давайте згадаємо, як виглядала Олександра в різні періоди життя, і як змінилася зараз. Styler підготував добірку фото артистки, на яких наочно видно зміни в її образі.

Олександра розповідала, що все життя була схильною до повноти, тому часто стикалася з булінгом від однолітків. Але усміхнена пухкенька дівчинка завжди могла знайти підтримку рідних і близьких – вона росла щасливою дитиною.

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Олександра рідко ділиться дитячими фото (фото: instagram.com/kazka.band)

У 2014 році Зарицька прийшла сліпі прослуховування на Голос країни. Тоді вона потрапила в команду до Ані Лорак. У той період Саша виглядала так:

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Скріншот (Youtube / Голос країни)

До слова, у Саші був досвід екстремального схуднення, про що вона розповіла в серпні минулого року в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Так, шість років тому дівчина скинула 25 кілограмів. Це сталося, коли Зарицька перебралася з Харкова до Одеси, на той момент їй було 23 роки. Але це схуднення було нездоровим - живучи з друзями на квартирі, дівчина практично нічого не їла, зате постійно гуляла і розважалася.

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Скріншот (Youtube / Іспит)

У 2017 році Зарицька прийшла спробувати свої сили на Х-фактор-8 у складі гурту KAZKA. На той момент колектив вже співпрацював з продюсером Юрієм Нікітіним, але хотів голосно заявити про себе. З дуету гурт поступово перетворився на тріо.

У той період дівчина виглядала так:

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Скріншот (Youtube / Х-фактор)

Під час участі в Нацвідборі на Євробачення у 2019 році Олександра обирала вбрання, що приховують фігуру, а талію виділяв широкими корсетними поясами:

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Олександра носила вільні вбрання та виділяла талію широкими поясами й корсетними шнурівками (фото: instagram.com/kazka.band)

У 2019 році під своїми пляжними фото Саша зробила зізнання.

"Я довго ненавиділа ті, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла - іншою я ніколи не стану. Тож у мене є вибір - сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя. За спорт і солодощі", - зазначила бодіпозитивна дівчина.

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Олександра завжди виступала за боідіпозів (фото: instagram.com/kazka.band)

Участь у Танцях з зірками 2021 посприяла крутому повороту в житті співачки. Саша почала тренуватися ще влітку, адже знала, що восени їй належить вийти на головний паркет країни. Дівчина старанно займалася в залі та стежила за харчуванням, але жорстких обмежень не вводила.

Кожен раз, виходячи на паркет, глядачі та судді завмирали, відмічаючи перевтілення співачки. Її вбрання ставали все сміливіше і відвертіше.

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Олександра вражала на танцях майстерністю, працьовитістю і зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/kazka.band/instagram.com/tanci1plus1)

За пів року співачка схудла 35 кіло, і її просто не впізнати. Олександра уточнює, що розпрощалася із зайвою вагою тому, що стежить за своїм здоров'ям, і має намір і далі підтримувати здоровий спосіб життя. Вона виявилася від жирного, смаженого і мучного.

Зараз Саша танцює три рази на тиждень по 3-4 години. Вона відчуває себе відмінно і зупинятися не збирається, адже співачка хоче бути стрункою і красивою, але при цьому здоровою і повною сил енергії.

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася &quot;половина&quot; (фото)

Після схуднення Олександру не впізнати (фото: instagram.com/kazka.band)

Хто знає, можливо, такі зміни "спровокувала" ... закоханість. Саше приписують роман з її експартнером по Танцях з зірками Юрієм Мєшковим. Парочка інтригує романтичними фото і спільними відео, але ось прямо від відповіді на питання про роман, йде.

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KAZKA Александра Зарицкая
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