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Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась "половина" (фото)

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 09:45
Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась "половина" (фото) Коллаж РБК-Україна: Александра Зарицкая преобразилась до неузнаваемости
Автор: Styler

Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, за прошлый год распрощалась с 35-ю килограммами, похудела и преобразилась. Таким переменам поспособствовало участие в проекте Танцы со звездами 2021. На новых снимках поклонники певцы ее просто не узнают, а девушка буквально влюбилась в танцы и ЗОЖ.

Но даже год назад у артистки были менее пышные формы, чем в 2017-м, когда она покорила Х-Фактор. А на фото и видео 2014-го, когда она покоряла сцену Голоса країни, 21-летнюю Сашу и вовсе не узнать.

Давайте вспомним, как выглядела Александра в разные периоды жизни, и как преобразилась сейчас. Styler подготовил подборку фото артистки, на которых наглядно видно перемены в ее образе.

Александра рассказывала, что всю жизнь была склонной к полноте, поэтому часто сталкивалась с буллингом от сверстников. Но улыбчивая пухленькая девочка всегда могла найти поддержку родных и близких – она росла счастливым ребенком.

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Александра редко делится детскими фото (фото: instagram.com/kazka.band)

В 2014 году Зарицкая пришла слепые прослушивания на Голос країни. Тогда она попала в команду к Ани Лорак. В тот период Саша выглядела так:

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Скриншот (Youtube/Голос країни)

К слову, у Саши был опыт экстремального похудения, о чем она рассказала в августе прошлого года в интервью Маше Ефросининой.

Так, шесть лет назад девушка сбросила 25 килограмм. Это случилось, когда Зарицкая перебралась из Харькова в Одессу, на тот момент ей было 23 года. Но это похудение было нездоровым - живя с друзьями на квартире, девушка практически ничего не ела, зато постоянно гуляла и развлекалась.

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Скриншот (Youtube/Экзамен)

В 2017 году Зарицкая пришла попробовать свои силы на Х-фактор-8 в составе группы KAZKA. На тот момент коллектив уже сотрудничал с продюсером Юрием Никитиным, но хотел громко заявить о себе. Из дуэта группа постепенно превратилась в трио.

В тот период девушка выглядела так:

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Скриншот (Youtube/Х-фактор)

Во время участия в Нацотборе на Евровидение в 2019 году Александра предпочитала наряды, скрадывающие фигуру, а талию выделял широкими корсетными поясами:

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Александра носила свободные наряды и выделяла талию широкими поясами и корсетными шнуровками(фото: instagram.com/kazka.band)

В 2019 году под своими пляжными фото Саша сделала признание.

"Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла - іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір - сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя. За спорт і солодощі", - ометила бодипозитивная девушка.

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Александра всегда выступала за боидипозив (фото: instagram.com/kazka.band)

Участие в Танцах со звездами 2021 поспособствовало крутому повороту в жизни певицы. Саша начала тренироваться еще летом, ведь знала, что осенью ей предстоит выйти на главный паркет страны. Девушка усердно занималась в зале и следила за питанием, но жестких ограничений не вводила.

Каждый раз, выходя на паркет, зрители и судьи замирали, отмечая преображения певицы. Ее наряды становились все смелее и откровеннее.

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Александра поражала на Танцах мастерством, трудолюбием и внешним видом (фото: instagram.com/kazka.band/instagram.com/tanci1plus1)

За полгода певица похудела 35 кило, и ее просто не узнать. Александра уточняет, что распрощалась с лишним весом потому, что следит за своим здоровьем, и намерена и дальше поддерживать здоровый образ жизни. Она оказалась от жирного, жареного и мучного.

Сейчас Саша танцует три раза в неделю по 3-4 часа. Она чувствует себя отлично и останавливаться не собирается, ведь певица хочет быть стройной и красивой, но при этом здоровой и полной сил энергии.

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

Такой Сашу Зарицкую мало кто помнит. За восемь лет от певицы осталась &quot;половина&quot; (фото)

После похудения Александру не узнать (фото: instagram.com/kazka.band)

Кто знает, возможно, такие перемены "спровоцировала"… влюбленность. Саше приписывают роман с ее экс-партнером по Танцам со звездами Юрием Мешковым. Парочка интригуют романтическими фото и совместными видео, но вот прямо от ответа на вопрос о романе, уходит.

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KAZKA Александра Зарицкая
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