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З ким не буває: Порошенко оскандалився з привітанням боксера

STYLERПерсони    31.03.2019 - 16:44
З ким не буває: Порошенко оскандалився з привітанням боксера
Вибори 2019 – Порошенко оскандалився на голосуванні (колаж РБК-Україна)

Порошенко оскандалився з привітанням іншого боксера

На виборах 2019 Петро Порошенко не тільки кандидат, але і виборець. Президент України відвідав виборчу дільницю, проголосував і дав кілька коментарів. Найбільше мережу сколихнуло привітання з перемогою боксера Олександра Усика, замість Олександра Гвоздика. Відео привітання опубліковано на сторінці Петра Олексійовича в Facebook.

В ніч з 30 на 31 березня чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик захистив свій пояс у бою проти Дуду Нгумбу. Бій відбувся у Філадельфії (США) і це був перший добровільний захист титулу чемпіона світу Гвоздиком. Пояс він здобув у грудні, відправивши у глибокий нокаут непереможного на той час канадця Адоніса Стівенсона. Гвоздик без особливих зусиль переміг 37-річного француза Нгумбу.

Хід бою і його розв'язка залишили суперечливе враження. Гвоздик був явним фаворитом і впевнено вів поєдинок до перемоги. Але у 5-му раунді Нгумбу просто "злився": зашкутильгав на рівному місці, і відмовився продовжувати бій. Хоча візуально взагалі не видно: де і коли француз міг отримати травму.

Президент України привітав з перемогою не Олександра Гвоздика, а Олександра Усика, який напередодні не вів ніяких боїв.

"Сьогодні вранці я мав можливість привітати Олександра Усика за телефоном у Філадельфії з блискучою перемогою", - заявив гарант.

Привітання Олександра Усика з перемогою у Філадельфії (з 9:00):

Порошенко оскандалився на голосуванні. Президент привітав Олександра Усика замість Олександра Гвоздика (відео: facebook.com)

Раніше ми писали під Дніпром на одній з ділянок зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього гаранта проголосували 100% виборців зі списку по ділянці.

Нагадаємо, що під час голосування було зафіксовано щонайменше п'ять випадків спроб винести з виборчих дільниць бюлетень. Причини тому були різні.

Також ми повідомляли про те, що Таїсія Повалій, яка активно гастролює в Росії, віддала свій голос за ймовірного гаранта. Мережа розкритикувала співачку за участь у голосуванні, так як вона не живе в Україні і обирати президента, на думку користувачів, не має права.

Онук Порошенко ледь не порвав бюлетень: курйоз потрапив на відео Приїхав відбути номер: Гвоздик прокоментував перемогу над Нгумбу
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