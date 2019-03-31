С кем не бывает: Порошенко оскандалился с поздравлением боксера

Выборы 2019 – Порошенко оскандалился на голосовании (коллаж РБК-Украина)

Порошенко оскандалился с поздравлением другого боксера

На выборах 2019 Петр Порошенко не только кандидат, но и избиратель. Президент Украины посетил избирательный участок, проголосовал и дал несколько комментариев. Больше всего сеть всколыхнуло поздравление с победой боксера Александра Усика, вместо Александра Гвоздика. Видео поздравления опубликовано на странице Петра Алексеевича в Facebook.

В ночь с 30 на 31 марта чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик защитил свой пояс в бою против Дуду Нгумбу. Бой состоялся в Филадельфии (США) и это была первая добровольная защита титула чемпиона мира Гвоздиком. Пояс он завоевал в декабре, отправив в глубокий нокаут непобедимого на то время канадца Адониса Стивенсона. Гвоздик без особых усилий победил 37-летнего француза Нгумбу.

Ход боя и его развязка оставили противоречивое впечатление. Гвоздик был явным фаворитом и уверенно вел поединок к победе. Но в 5-м раунде Нгумбу просто "слился": захромал на ровном месте, и отказался продолжить бой. Хотя визуально вообще не видно: где и когда француз мог получить травму.

Президент Украины поздравил с победой не Александра Гвоздика, а Александра Усика, который накануне не вел никаких боев.

"Сегодня утром я имел возможность поздравить Александра Усика по телефону в Филадельфии с блестящей победой", - заявил гарант.

Поздравление Александра Усика с победой в Филадельфии (с 9:00):

Порошенко оскандалился на голосовании. Президент поздравил Александра Усика вместо Александра Гвоздика (видео: facebook.com)

Ранее мы писали под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего гаранта проголосовали 100% избирателей из списка по участку.

Напомним, что во время голосования было зафиксировано по меньшей мере пять случаев попыток вынести с избирательных участков бюллетень. Причины тому были самые разные.

Также мы сообщали о том, что Таисия Повалий, которая активно гастролирует в России, также отдала свой голос за вероятного гаранта. Сеть раскритиковала певицу за участие в голосовании, так как она не живет в Украине и выбирать президента, по мнению пользователей, не имеет права.