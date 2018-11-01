Кейт Міддлтон дізналася сумну історію своїх родичів, загиблих у Першій світовій війні (фото, документи)

Кейт Міддлтон в Імперському військовому музеї в Лондоні (колаж: РБК-Україна)

Герцогиня Кембриджська ознайомилася з дуже "важкими" документами в історії своєї сім'ї

На днях дружина герцога Кембриджського Вільяма Кейт (в дівоцтві Міддлтон) відвідала Імперський військовий музей в Лондоні, де їй відкрилася сумна історія її родини. Зазначимо, що герцогиня відвідала музей у рамках урочистих заходів з нагоди 100-річчя перемир'я з часів Першої світової війни (28 липня 1914 р. — 11 листопада 1918).

Герцогиня Кембриджська в Імперському військовому музеї в Лондоні (фото: instagram.com/imperialwarmuseums)

Під час офіційного візиту Герцогиня Кембриджська дізналася, що в Першій світовій загинули всі три брати її прабабусі.

"Король розуміє, що вже третій син віддав своє життя за справу своєї країни, і Його Величність бажає знайти вам силу і розраду вашої великої скорботи", — так у листі свої співчуття пра-пра-діду Герцогині Кембриджської Френсісу Мартіно Луптону висловив король Сполученого Королівства Великобританії та Ірландії Георг V (1865 — 1936).

З цим листом Кейт Міддлтон також могла ознайомитися в Імперському військовому музеї.

Лист, в якому Георг V приносить співчуття родині пра-прадіда Кейт Міддлтон у зв'язку із загибеллю одного з братів її прабабусі (скріншот: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, два молодших брата прабабусі Олівії, капітан Моріс Луптон і лейтенант Ліонель Луптон, вирушили до Франції протягом трьох днів один від одного. Старший брат, майор Френсіс Луптон, бився з восьмим батальйоном Західного Йоркширського полку в 1917 році. На жаль, кожен з братів був убитий в бою протягом трьох років.

Прабабуся Кейт Мідлтон — Олівія. Жінка працювала медсестрою в Червоному Хресті під час Першої світової війни, яка забрала життя трьох її братів (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Старший брат Олівії — майор Френсіс Луптон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Капітан Моріс Луптон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Лейтенант Ліонель Луптон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У музеї Кейт Міддлтон змогла ознайомитися з історичними документами своєї сім'ї. Герцогині Кембриджській показали реєстраційну картку медсестри її прабабусі, а також найбільш "важкі" документи — телеграми-повідомлення про смерть братів, а також лист Ліонеля Луптона, написаний ним незадовго до смерті.

Лист від Ліонеля Луптона, брата прабабусі Кейт Міддлтон, відправлений ним в день, коли він був убитий під час бойових дій. У спеціальній картці військові могли швидко відзначати потрібні їм фрази. В даному листі Ліонель зазначив, що з ним все добре (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Прадід герцогині Кембриджської розшукував свого сина Френсіса, коли той перебував у Франції. Однак у телеграмі повідомляють, що Френсіс був убитий на фронті (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Телеграма-повідомлення про смерть капітана Моріса Луптона (фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон читає важливі історичні документи своєї сім'ї (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон розглядає реєстраційну картку в Загоні добровільної допомоги в якості медсестри свеой прабабусі Олівії (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська в Імперському військовому музеї в Лондоні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше користувачі виявили відео з випускного Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Відзначається, що Кейт і Вільям познайомилися ще в престижному університеті Сент-Ендрюс у Шотландії.

До цього Кейт Міддлтон вразила своїм вбранням на банкеті в Букінгемському палаці. Більш того, на герцогині Кембриджській виблискували прикраси зі скриньки принцеси Діани.

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