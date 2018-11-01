Кейт Миддлтон узнала печальную историю своих родственников, погибших в Первой мировой войне (фото, документы)

Кейт Миддлтон в Имперском военном музее в Лондоне (коллаж: РБК-Украина)

Герцогиня Кембриджская ознакомилась с очень "тяжелыми" документами в истории своей семьи

На днях жена герцога Кембриджского Уильяма Кейт (в девичестве Миддлтон) посетила Имперский военный музей в Лондоне, где ей открылась печальная история ее семьи. Отметим, что герцогиня посетила музей в рамках торжественных мероприятий по случаю 100-летия перемирия со времен Первой мировой войны (28 июля 1914 — 11 ноября 1918).

Герцогиня Кембриджская в Имперском военном музее в Лондоне (фото: instagram.com/imperialwarmuseums)

Во время официального визита Герцогиня Кембриджская узнала, что в Первой мировой погибли все три брата ее прабабушки.

"Король понимает, что уже ваш третий сын отдал свою жизнь за дело своей страны, и Его Величество желает найти вам силу и утешение вашей великой скорби", — так в письме свои соболезнования пра-пра-дедушке Герцогини Кембриджской Фрэнсису Мартино Луптону выразил король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Георг V (1865 — 1936).

С этим письмом Кейт Миддлтон также могла ознакомиться в Имперском военном музее.

Письмо, в котором Георг V приносит соболезнования семье пра-прадеда Кейт Миддлтон в связи с гибелью одного из братьев ее прабабушки (скриншот: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, два младших брата прабабушки Оливии, капитан Морис Луптон и лейтенант Лионель Луптон, отправились во Францию в течение всего трех дней друг от друга. Старший брат, майор Фрэнсис Луптон, сражался с восьмым батальоном Западного Йоркширского полка в 1917 году. К сожалению, каждый из братьев был убит в бою в течение трех лет.

Прабабушка Кейт Мидлтон — Оливия. Женщина работала медсестрой в Красном Кресте во врем Первой мировой войны, которая забрала жизнь трех ее братьев (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Старший брат Оливии — майор Фрэнсис Луптон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Капитан Морис Луптон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Лейтенант Лионель Луптон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В музее Кейт Миддлтон смогла ознакомиться с историческими документами своей семьи. Герцогине Кембриджской показали регистрационную карточку медсестры ее прабабушки, а также самые "тяжелые" документы — телеграммы-уведомления о смерти братьев, а также письмо Лионеля Луптона, написанное им незадолго до смерти.

Письмо от Лионеля Луптона, брата прабабушки Кейт Миддлтон, отправленное им в день, когда он был убит во время боевых действий. В специальной карточке военные могли быстро отмечать нужные им фразы. В данном письме Лионель отметил, что с ним все хорошо (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Прадед герцогини Кембриджской разыскивал своего сына Фрэнсиса, когда тот находился во Франции. Однако в телеграмме уведомляют, что Фрэнсис был убит на фронте (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Телеграмма-уведомление о смерти капитана Мориса Луптона (фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон читает важные исторические документы своей семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон рассматривает регистрационную карту в Отряде добровольной помощи в качестве медсестры свеой прабабушки Оливии (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская в Имперском военном музее в Лондоне (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, ранее пользователи обнаружили видео с выпускного Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Отмечается, что Кейт и Уильям познакомились еще в престижном университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

До этого Кейт Миддлтон поразила своим нарядом на банкете в Букингемском дворце. Более того, на герцогине Кембриджской сверкали украшения из шкатулки принцессы Дианы.

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