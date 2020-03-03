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Kharkiv Palace Hotel 5* Ярославського другий рік поспіль визнано найкращим у Східній Європі для бізнесу та івентів

STYLERПерсони    03.03.2020 - 19:55
Kharkiv Palace Hotel 5* Ярославського другий рік поспіль визнано найкращим у Східній Європі для бізнесу та івентів
Фото: під час церемонії вручення International Hospitality Awards

Kharkiv Palace другий рік поспіль обійшов конкурентів у категоріях BEST BUSINESS HOTEL 5*

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace *5, що належить українському бізнесменові Олександру Ярославському, другий рік поспіль визнаний кращим у двох номінаціях престижної міжнародної премії у сфері готельного бізнесу International Hospitality Awards.

Kharkiv Palace другий рік поспіль обійшов всіх конкурентів у категоріях BEST BUSINESS HOTEL 5* і BEST MICE HOTEL.

Як повідомили організатори премії, в цьому році заявки на участь у премії International Hospitality Awards подали 389 готелів з 25 країн Європи. Лише 132 змогли вийти у фінал і змагатися за титул найкращого у 27 номінаціях галузевої премії. Переможці були нагороджені 1 березня у готелі InterContinental Kyiv.

Kharkiv Palace Hotel 5* Ярославського другий рік поспіль визнано найкращим у Східній Європі для бізнесу та івентів

У категорії BEST BUSINESS HOTEL 5* Kharkiv Palace Hotel випередив конкурентів Fairmont Baku Flame Towers, а також українські столичні готелі Hyatt Regency Kyiv, Intercontinental Kyiv і Premier Palace Hotel.

У номінації BEST MICE HOTEL харківський готель Олександра Ярославського обійшов київський President Hotel і Mercure Congress Hotel Kyiv, а також Marriott Warsaw Hotel InterContinental Vienna.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року Kharkiv Palace Hotel був визнаний кращим у цих номінаціях серед інших готелів понад два десятки країн Європи. У 2014 році Kharkiv Palace Hotel Ярославського вперше отримав титул Best MICE Hotel.

Kharkiv Palace 5* свого часу став першим готелем вищого класу "люкс" у Харкові. Його створення ініціював і профінансував відомий український бізнесмен Олександр Ярославський, генеральний інвестор підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012). Загальна сума інвестицій в проект склала 126 млн доларів. Оператором будівництва виступила група DCH.

Зараз Kharkiv Palace 5*— один з найбільших фешенебельних готелів України та Східної Європи. Олександр Ярославський святкує у своєму готелі свої знакові дати - наприклад, недавній гучний ювілей, на який зібралося безліч VIP-гостей.

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