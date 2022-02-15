Де в Києві можна зустріти зірку: здаємо улюблені локації Потапа, Дорофєєвої та MONATIK

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських розсекретили улюблене місце для велопрогулянок в Києві. Це виявилися Голосіївський парк і район ВДНГ.

Потап і Настя Каменських люблять покататися на ВДНГ (фото: instagram.com/kamenskux)

Також парочка не проти прогулятися по центру Києва і заглянути в Маріїнський парк, правда, часу на такі вилазки в артистів практично не залишається.

"Я з Дарницького району. Виріс на Дарниці, Ленінградська площа, Русанівка. Лівий берег - це всі мої місця. Контрактову площу обожнюю!"- якось зізнався Потап в інтерв'ю програмі Зе Інтерв'юер.

А ось відповідаючи на питання Слави Дьоміна, продюсер здав свої улюблені місця.

Потап і Настя можуть запросто прогулятися по центру столиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я люблю фунікулер, Осокорки, Позняки, Харківський район, мені подобається Бессарабка. Ми нещодавно з Настею пройшлися Хрещатиком - нас ніхто не чіпав. Ми взяли самокати, і було так кайфово", - зізнатися Потап.

Подружжя живе за містом в закритому котеджному містечку, що охороняється. Тому залишається тільки сподіватися на удачу, прогулюючись по їх улюбленим столичним локаціям.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва любить район Золотих воріт (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

В інтерв'ю "The Village Україна" співачка заявила, що обожнює гуляти в районі Золотих воріт. Найбільше Надя любить Бессарабку та Arena City. У цьому мікрорайоні у неї є кілька улюблених закладів, де вона обожнює пити каву наодинці. Хто знає, може вам пощастить скласти компанію кумиру!

MONATIK

У Монатіка є безліч місць для натхнення в Києві (instagram.com/monatik_official)

Дмитро Монатік (MONATIK) обожнює піші прогулянки по Києву. Його топ-3 улюблених місця для променаду і натхнення: Пейзажна алея, Андріївський узвіз, музей Булгакова з містичною атмосферою. Свої "місця сили" він розсекретив у коментарі для Люкс ФМ.

Також Дмитро любить околиці Олімпійського стадіону - звідти відкривається неймовірний краєвид на Київ.

Наталія Могилевська

Наталя Могилевська знає Київ як свої п'ять пальців (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка - киянка. І знає місто як свої п'ять пальців. Місця, де її найчастіше можна зустріти: Ботанічний сад ім. Фоміна, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, околиці Києво-Печерської Лаври та Гідропарк.

"Усамітнення з природою на березі величного Дніпра завжди дає мені можливість відчути необмежену силу та енергію всередині нас", - пише співачка в Instagram.

ONUKA

Ната народилася і виросла в Києві, тому дуже любить рідне місто (instagram.com/onukaofficial)

Ната Жижченко, вона ж ONUKA, народилася і виросла в Києві. Не дивно, що вона відмінно знає і любить столицю. Наприклад, артистку можна зустріти на Воскресенці - її рідному районі.

"Люблю і Печерськ, з його культовим символом - космічним готелем "Салют". Люблю університет культури, де знайомство з новими людьми дало мені перепустку в Молодіжне життя Києва. Після зустрічі з Євгеном (чоловік співачки, лідер гурту The Maneken Євген Філатов - ред.) для мене стали відкриватися нові грані міста. Ми любили ходити в колоритну "Рюмочну" на Бессарабці", - зізналася співачка в Instagram.

Також Ната обожнює Поділ, район Києво-Могилянської Академії, особливо вечірні прогулянки. Вона може прогулятися по історичному центру - вулицях Шовковичній і Цитадельній, в районі Липок, а також відвідати колоритний музей просто неба Пирогово.