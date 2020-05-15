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У Києві пограбували нардепа: вкрали важливу річ

STYLERПерсони    15.05.2020 - 19:02
У Києві пограбували нардепа: вкрали важливу річ
Ольга Василевська-Смаглюк (фото: facebook.com/zeolga96)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" стала жертвою зухвалих злодіїв

У Києві обікрали народного депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк. Злодій (чи злодії) "попрацювали" в приміщенні, де розташовані комітети парламенту - по вулиці Липська, 3 - поруч з будівлею Ради, навпроти Маріїнського парку.

Ольга Василевська-Смаглюк є членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Стало відомо, що з кабінету Василевської-Смаглюк пропав службовий планшет Lenovo. І хоча інцидент стався ще в березні, відомо про це стало тільки зараз, пишуть Vesti.

Постраждалі не розуміють, яким чином злодії могли проникнути в закритий кабінет. Нардеп і її помічниця абсолютно впевнені, що кабінет вони замикали, коли йшли.

Зазначимо, що слідчо-оперативну групу Національної поліції в робочий кабінет не пустили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 (Крадіжка) КК України, але зловмисник поки не знайдений.

Раніше ми писали, що депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Савченко також стала жертвою грабіжників в Києві.

Також повідомлялося, що українська співачка Камалія постраждала від квартирних крадіїв. З її квартири винесли шуби, золото і навіть люстри.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України пограбування
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