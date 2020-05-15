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В Киеве ограбили нардепа: украли важную вещь

STYLERПерсоны    15.05.2020 - 19:02
В Киеве ограбили нардепа: украли важную вещь
Ольга Василевская-Смаглюк (фото: facebook.com/zeolga96)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" стала жертвой наглых воров

В Киеве обворовали народного депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк. Вор (или воры) "поработали" в помещении, где находятся комитеты парламента - по улице Липская, 3 - рядом со зданием Рады, напротив Мариинского парка.

Ольга Василевская-Смаглюк является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Стало известно, что из кабинета Василевской-Смаглюк пропал служебный планшет Lenovo. И хотя инцидент случился еще в марте, известно об этом стало только сейчас, пишут Vesti.

Пострадавшие не понимают, каким образом воры могли проникнуть в закрытый кабинет. Нардеп и ее помощница абсолютно уверены, что кабинет они запирали на замок, когда уходили.

Отметим, что следственно-оперативную группу Национальной полиции в рабочий кабинет не пустили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 (Кража) УК Украины, но злоумышленник пока не найден.

Ранее мы писали, что депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Савченко также стала жертвой грабителей в Киеве.

Также сообщалось, что украинска певица Камалия пострадала от воров-домушников. Из ее квартиры вынесли шубы, золото и даже люстры.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины ограбление
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