Кікабідзе жорстко висловився про Росію та підтримав Україну: Кремль - наш ворог

Відомий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе зізнався, що не виступає в Росії та не буває там з 2008 року, з часів російської окупації частини території Грузії. Тоді ж артист ще повернув Володимиру Путіну Орден дружби.

Заслужений артист України вважає неприйнятною концертну діяльність в країні, яка посягає на свободу і цілісність батьківщини. Про це Кікабідзе заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Я (в РФ) з 2008 року не був в жодному місті. Але у мене є віддушина. У мене є чудова російськомовна програма, і коли мені хочеться співати ці пісні, я приїжджаю в Україну", - розповів 81-річний співак.

Також Кікабідзе зазначив, що його постійно запрошують до Росії на гастролі та концерти, але артист не хоче і не може виступати в країні-агресорі.

"Почнемо з того, що політика і народ - не одне і теж, це різні речі. У мене дуже багато листів лежить із запрошеннями з різних міст, і люди кажуть: "Це ж Путін, це не ми", але...Весь час запрошують. Але, не можна співати тим людям, які тебе хочуть побити. Я маю на увазі - політикам, не всім, звичайно. Якщо зайшов до тебе танк з якимось прапором, то в цю країну ти не повинен їхати співати та розважати", - наголосив він.

Кікабідзе висловив думку, що історія з часом все розставить на свої місця. І додав, що готовий поїхати до РФ, якщо зміниться політика Москви.

"Політика якщо зміниться, я поїду на будь-які виступи, на переговори, на концерти, на що завгодно. Щоб люди там не думали, що грузини - це вороги. Тому що в Грузії вважають, що Кремль - наш ворог. Українці вважають, що це ворог", - заявив артист і додав, жартуючи, що тільки "бразильці поки не знають..."

Відео: Вахтанг Кікабідзе підтримав Україну і розповів, чому не виступає у Росії 12 років

Раніше ми писали про те, що Вахтанг Кікабідзе назвав мету Володимира Путіна і звинуватив РФ у війні проти Грузії та України.

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю з Віктором Януковичем і назвав екс-президента втікача "жертвою". Така заява прозвучала незабаром після того, як журналісту довелося виправдовуватися за свої скандальні інтерв'ю з терористом Гіркіним та екс-"прокурором" Криму Поклонською.