Киву застукали в Раді за листуванням з "Яною Блядинською": звітував про витрати (фото)

Ілля Кива знову потрапив у скандал через своє листування в залі Верховної Ради - одіозний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" спілкувався з абонентом на ім'я "Яна Блядинська" та розповідав про витрати на неї.

Листування політика 3 липня зняв кореспондент "Цензор.НЕТ".

Як видно на фото, Кива в парламенті листувався з цією "Яною", отримавши знімок дитини, яка купається у воді - депутат у відповідь написав, скільки грошей йому доводиться витрачати.

"3000 тобі + 7500 табір + 5... Дмитро + 1000 твоя мама. 16 000 - витрачені гроші на цьому тижні на тебе. Утримання та перебування охоронця 1500 - щотижня + щомісячна зарплата. + оплата оренди будинку", - йдеться у відповіді Киви.

Також на одному з кадрів можна помітити, що нардеп отримав під час листування сповіщення від Telegram-каналу "Models market channel".

"Це російський телеграм-канал, який позиціонує себе як "агентство побачень з моделями". Для того, щоб приєднатися до каналу, потрібно відправити його творцям $500, щоб стати "ультра-топ клієнтом" - $1500", - зазначається в матеріалі.

Киву застукали в Раді за листуванням з "Яною Блядинською" (Фото: censor.net.ua)

Раніше ми писали про те, що Кива обматюкав українця і почав погрожувати через запитання про війну.

Нагадаємо також, що навесні рахунки Киви заарештували після суду про наклеп щодо Гандзюк.