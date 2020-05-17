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Ківа обматюкав українця за питання про війну

STYLERЖиття    17.05.2020 - 17:04
Ківа обматюкав українця за питання про війну
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Скандальний нардеп Ілля Ківа обматюкав активіста після того, як він поставив питання про війну

Ілля Ківа у черговий раз потрапив у скандал через своїх висловлювань. Річ у тім, що народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" почав погрожувати й ображати активіста після того, як той поставив йому питання про війну.

Депутат спілкувався з журналістами під стінами парламенту. Ківа заявив, що не потрібно довіряти чинній владі. Це висловлювання обурило одного з присутніх активістів біля стін парламенту, і він почав задавати Ківі "незручні" питання.

Після цього Ківа почав матюкатися і погрожувати активісту фізичною розправою.

"Слухай мене, ідіот, зараз ось я покладу своє депутатське посвідчення, і наб'ю тобі є ** ло!", – сказав нардеп.

Відео повної розмови можна подивитися на YouTube.

Ілля Ківа загрожує активісту (відео: YouTube)

Раніше Ківа потрапив у скандал після того, як похвалив Сталіна і опублікував його цитату, в якій згадувалися мори та епідемії. За його словами, генсек КПРС Йосип Сталін в нинішніх умовах дуже б знадобився на кріслі керівника України.

Нагадаємо, що Ківа епічно зганьбився у Верховній Раді через колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Депутат не став підбирати слова в коментарі відставки Рябошапки та навіть назвав його "сцикуном".

Таким чином він посміявся над Рябошапкою після його звільнення й опублікував відео з коментарем на своїй сторінці в Facebook.

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України скандалІлля Ківа
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