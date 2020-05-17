Кива обматерил украинца из-за вопроса о войне

Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Скандальный нардеп Илья Кива обматерил активиста после того, как он задал вопрос о войне

Илья Кива в очередной раз попал в скандал из-за своих высказываний. Дело в том, что народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" начал угрожать и оскорблять активиста после того, как тот задал ему вопрос о войне.

Депутат общался с журналистами под стенами парламента. Кива заявил, что не нужно доверять действующей власти. Это высказывание возмутила одного из присутствующих активистов у стен парламента, и он начал задавать Киве "неудобные" вопросы.

После этого Кива начал материться и угрожать активисту физической расправой.

"Слушай меня, идиот, сейчас вот я положу свое депутатское удостоверение, и набью тебе е**ло!", – сказал нардеп.

Видео полного разговора можно посмотреть на YouTube.

Илья Кива угрожает активисту (видео: YouTube)

Ранее Кива попал в скандал после того как похвалил Сталина и опубликовал его цитату, в которой упоминались моры и эпидемии. По его словам, генсек КПСС Иосиф Сталин в нынешних условиях очень бы пригодился на кресле руководителя Украины.

Напомним, что Кива эпично опозорился в Верховной Раде из-за бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Депутат не стал подбирать слова в комментарии отставки Рябошапки и даже назвал его "ссыкуном".

Таким образом он посмеялся над Рябошапкой после его увольнения и опубликовал видео с комментарием на своей странице в Facebook.

Автор: Иван Романенко