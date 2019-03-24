Комаров згадав, як мало не загинув в Бразилії: усі подробиці

Дмитро Комаров (фото: РБК-Україна)

Дмитро Комаров поділився спогадами про поїздку в Бразилію

Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв повернулися з Бразилії. Це була найдовша відрядження в історії тревел-шоу "Світ навиворіт" - вона тривала 203 дні.

У своєму Instagram-акаунті Комаров згадав моменти зі зйомок, які, за його словами, він запам'ятає на все життя. Зокрема, Дмитро зізнався, що ніколи не забуде відчуття, коли під дулами пістолетів його і Дмитрієва вели до ватажка банди. Також Комаров ніколи не забуде міць, силу і красу водоспадів Ігуасу, які "вражають не менше, ніж Еверест".

Дмитро Комаров повернувся з Бразилії (фото: instagram.com/komarovmir)

Разом з тим ведучий згадав про найстрашніший епізод в житті, який стався саме в Бразилії.

"Один з найстрашніших моментів не тільки експедиції, але і життя - 25 секунд під водою, в центрифузі, яка крутила мене, як сірник, а жилет не виштовхував на поверхню. Тоді я встиг подумати про те, що зараз, можливо, станеться найстрашніше, що може трапитися. Встиг відчайдушно запитати себе, що ж ти накоїв? Це не можна назвати страхом в чистому вигляді, але це були відчуття, які ні з чим не порівняти. Я не хочу відчути їх знову і нікому такого не бажаю. Я вдячний водоспадам Ігуасу за те, що відпустили і все-таки випхали мене на поверхню", - розповів Комаров.

Раніше ми писали про те, що Дмитра Комарова підстрелили під час зйомок його тревел-шоу.

Також повідомлялося, що Комаров влився у наркотрафік в Бразилії.