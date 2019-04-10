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Король детективів: помер знаменитий голлівудський актор

STYLERПерсони    10.04.2019 - 08:50
Король детективів: помер знаменитий голлівудський актор
Швидка допомога США (libguides.com)

На рахунку відомого актора майже 200 робіт в кіно і серіалах

В Лос-Анжелесі, США, на 85-му році життя помер відомий голлівудський актор Сеймур Кассел. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter з посиланням на сина актора.

Сеймур Кассел був знаменитим голлівудським актором. На його рахунку понад 190 кінокартин. Народився Кассел в 1935 році в Детройті в родині власника нічного клубу. Дебютував у кіно в 1959 році - він зіграв у фільмі "Тіні" Джона Кассаветіса, з яким товаришував потім багато років. Цей фільм став його перепусткою до Голлівуду.

У 1968 році Сеймур Кассел був номінований на премію "Оскар" за роботу у фільмі "Обличчя". За цей же фільм Кассел отримав премію Національного товариства кінокритиків США за кращу чоловічу роль другого плану.

Король детективів: помер знаменитий голлівудський актор

Сеймур Кассел (thealgerianmovie.com)

Також він знявся в таких відомих фільмах як "Надто пізній блюз", "Мінні і Московітц", "Вбивство китайського букмекера", "Прем'єра", "Потоки любові", "Дік Трейсі", "Непристойна пропозиція".

Паралельно Кассел знімався в детективних телесеріалах: "Втікач", "Правосуддя Берка", "ФБР", "Бетмен", "Загарбники", "Метлок: Зоряний шлях", "Ліга справедливості: Без кордонів", "Швидка допомога", "Таємниці Ніро Вульфа".

У 2007 і 2009 роках Кассел був кандидатом у президенти Гільдії кіноакторів.

Майже 20 років прожив у шлюбі з Елізабет Дірінг, яка народила йому двох дітей.

Король детективів: помер знаменитий голлівудський актор

Сеймур Кассел (christopherzatta.com)

В останні роки життя Сеймур Кассел страждав від хвороби Альцгеймера. Хвороба дала ускладнення, які і стали причиною його смерті.

Як повідомляють американські видання, рідні Кассела попросили не приносити квіти на його похорон, а замість цього пожертвувати гроші в Фонд Альцгеймера в США.

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