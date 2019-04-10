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Король детективов: умер знаменитый голливудский актер

STYLERПерсоны    10.04.2019 - 08:50
Король детективов: умер знаменитый голливудский актер
Скорая помощь США (libguides.com)

На счету известного актера почти 200 работ в кино и сериалах

В Лос-Анжелесе, США, на 85-м году жизни умер известный голливудский актер Сеймур Кассел. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера.

Сеймур Кассел был знаменитым голливудским актером. На его счету более 190 кинокартин. Родился Кассел в 1935 году в Детройте в семье владельца ночного клуба. Дебютировал в кино в 1959 году – он сыграл в фильме "Тени" Джона Кассаветиса, с которым дружил потом многие годы. Этот фильм стал его пропуском в Голливуд.

В 1968 году Сеймур Кассел был номинирован на премию "Оскар" за работу в фильме "Лица". За этот же фильм Кассел получил премию Национального общества кинокритиков США за лучшую мужскую роль второго плана.

Король детективов: умер знаменитый голливудский актер

Сеймур Кассел (thealgerianmovie.com)

Также он снялся в таких известных фильмах как "Слишком поздний блюз", "Минни и Московитц", "Убийство китайского букмекера", "Премьера", "Потоки любви", "Дик Трейси", "Непристойное предложение".

Параллельно Кассел снимался в детективных телесериалах: "Беглец", "Правосудие Берка", "ФБР", "Бэтмен", "Захватчики", "Мэтлок: Звездный путь", "Лига справедливости: Без границ", "Скорая помощь", "Тайны Ниро Вульфа".

В 2007 и 2009 годах Кассел был кандидатом в президенты Гильдии киноактеров.

Почти 20 лет прожил в браке с Элизабет Диринг, которая родила ему двоих детей.

Король детективов: умер знаменитый голливудский актер

Сеймур Кассел (christopherzatta.com)

В последние годы жизни Сеймур Кассел страдал от болезни Альцгеймера. Болезнь дала осложнения, которые и стали причиной его смерти.

Как сообщают американские издания, родные Кассела попросили не приносить цветы на его похороны, а вместо этого пожертвовать деньги в Фонд Альцгеймера в США.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в семье украинского актера Богдана Бенюка произошло горе.

А также рассказывали о том, что погиб известный украинский бизнесмен и волонтер.

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