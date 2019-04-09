Уходят лучшие из лучших: умер выдающийся украинский актер

Фото: Свеча (УНИАН)

Народный артист Украины недавно отметил свой 73-й день рождения

Петр Бенюк скончался в возрасте 73 лет. Выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины только 4 апреля отметил свой день рождения. 9 апреля его не стало.

Народный артист Украины, политик Богдан Бенюк - младший брат Петра Бенюка.

В Национальном академическом украинском драматическом театре им. М. Заньковецкой во Львове, где работал Петр Бенюк, уже высказали слова скорби в связи с кончиной знаменитого артиста.

"Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. На его спектакли залы были полны зрителей с которыми он и плакал, и смеялся! Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой... Скорбим", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Фото: Петр Бенюк на сцене (io.ua)

Петр Бенюк был уроженцем Ивано-Франковской области. Он родился в поселке Быткив в Надвирнянском районе. Учился в Киеве в институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Зритель помнит талантливого актера по фильмам "Тайны святого Юра" (1982), "Каменная душа" (1988), "Ведьма" (1990), "Кому вверх, кому вниз" (1991), "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко. Завещание" (1992), "Преступление со многими неизвестными" (1993), "Вперед, за сокровищами гетмана" (1993), "Judenkreis, или Вечное колесо" (1996), "Роксолана. Любимая жена Халифа" (1997), "Зарево" (2011).

Петр Бенюк с 1974 года бул членом Союза театральных деятелей, а с 1992 года - членом Союза кинематографистов Украины.

Фото: Петр Бенюк (io.ua)

Украинцы скорбят в связи со смертью выдающегося актера. В социальных сетях высказываются соболезнованя родным Петра Бенюка. Люди, которые помнят его не только по ролям в кино, но и видели игру актера в театре, отмечают его необычайный талант и харизму.

Он был и остается одним из лучших! Вечная память;

Царство небесное;

Светлый был человек! Пусть Бог его примет;

Вечная память. Кажется, такие актеры должны жить вечно;

Не верится, что уже никогда не встречу во Львове Петра Бенюка - замечательного артиста, юмориста, прекрасного друга. Вечная память;

Как грустно... однажды имела оказию разговаривать с господином Петром Бенюком. Очень приятное впечатление о мудром человеке. Вечная память;

Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память;

Великий Актер! Вечная память;

Очень грустно! Соболезнования семье, добрая память в сердцах зрителей!

Уходят от нас в мир иной лучшие из лучших... Пусть будет земля пухом! А от благодарных ценителей творчества - последние аплодисменты...

Петр Бенюк на театральной сцене во Львове (видео: videophotoua)

Как сообщалось ранее, 4 апреля умер известный советский кинорежиссер Георгий Данели. Он прославился благодаря фильмам "Афоня" и "Мимино".

Также мы писали о том, что 3 апреля скончался Алексей Булдаков. Актеру было 68 лет. Его обнаружили мертвым в гостинице в Улан-Баторе, Монголия.

Напомним, в марте умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. Она более 50 лет работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актрисе было 82 года.