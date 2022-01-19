Королева стрітстайлу: Анджеліна Джолі показала, як носити одне і те ж пальто з різними речами

Анджеліна Джолі обожнює здійснювати прогулянки в компанії дітей. Тому, коли по прильоту сім'ї в Нью-Йорк у екс-дружини Бреда Пітта видалася вільна хвилинка, вона вирушила на шопінг.

У магазин товарів для дому Bed Bath & Beyond вона пішла в компанії Дочки Захари і сина Пакса.

На людях Анджеліна з'явилася в чорному пальто з високим коміром, який захищав зірку від холоду. А також чоботях з широкими халявами на стійкому каблуці – справжньому тренді цього зимового сезону. В руках вона тримала об'ємну сумку Celine. Завершив бездоганний лаконічний образ мінімальний макіяж, який кінозірка, втім, приховала за захисною маскою.

17-річна прийомна дочка Джолі Захара була одягнена в стилі кежуал: джинси-скінні, топ, а також світло-коричневе пальто вона доповнила конверсами. Яскраву нотку луку додало волосся, перефарбоване в яскраво-блакитний відтінок.

До слова, як мама, так і її дочка знову були в тих же пальто, що вже демонстрували недавно у Вашингтоні. Так що сім'я продовжує тренд на еко-моду. При цьому вони вдало обіграли луки, зробивши їх оригінальними.

Джолі та її діти довго носять речі (фото: instagram.com/angelinajolie)

Мама і дочка йшли, тримаючись за руки. До дівчат приєднався і Пакс, який одягнув джинси, куртку-вітровку і шапку.