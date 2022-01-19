ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Королева стритстайла: Анджелина Джоли показала, как носить одно и то же пальто с разными вещами

Новина українською →
Среда 19 января 2022 20:20
Королева стритстайла: Анджелина Джоли показала, как носить одно и то же пальто с разными вещами Анджелина Джоли (фото: instagram.com-angelinajolieofficial)
Автор: Styler

Анджелина Джоли обожает совершать прогулки в компании детей. Поэтому, когда по прилету семьи в Нью-Йорк у экс-жены Брэда Питта выдалась свободная минутка, она отправилась на шопинг.

В магазин товаров для дома Bed Bath & Beyond она пошла в компании дочери Захары и сына Пакса.

На людях Анджелина появилась в черном пальто с высоким воротом, который защищал звезду от холода. А также сапогах с широкими голенищами на устойчивом каблуке – настоящем тренде этого зимнего сезона. В руках она держала объемную сумку Celine. Завершил безупречный лаконичный образ минимальный макияж, который кинозвезда, впрочем, скрыла за защитной маской.

17-летняя приемная дочь Джоли Захара была одета в стиле кэжуал: джинсы-скинни, топ, а также светло-коричневое пальто она дополнила конверсами. Яркую нотку луку добавили волосы, перекрашенные в ярко-голубой оттенок.

К слову, как мама, так и ее дочь вновь были в тех же пальто, что уже демонстрировали недавно в Вашингтоне. Так что семья продолжает тренд на эко-моду. При этом они удачно обыграли луки, сделав их оригинальными.

Королева стритстайла: Анджелина Джоли показала, как носить одно и то же пальто с разными вещами

Джоли и ее дети подолгу носят вещи (фото: instagram.com/angelinajolie)

Мама и дочь шли, держась за руки. К девушкам присоединился и Пакс, который надел джинсы, куртку-ветровку и шапку.

Напомним, недавно музыкант The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли.

Ранее мы писали, как менялся имидж Анджелины Джоли с годами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина Джоли Шоу-бизнес Брэд Питт
LITE
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили