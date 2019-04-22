Кошовий здивував патріотичним жестом (фото)

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (колаж РБК-Україна)

Євген Кошовий прийшов на вибори у вишиванці

На вибори президента України 21 квітня Євген Кошовий прийшов у вишиванці, змінивши провокаційну толстовку зі шнурками з написом POHUY, в якій він "блистав" на сцені під час дебатів у п'ятницю, 19 квітня.

Гуморист опублікував на своїй Facebook-сторінці кілька фото, на яких він позує разом з дружиною Ксенією і тещею Маргаритою Стрельцовою.

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (фото: facebook.com/Евгений Кошовий)

При цьому все сімейство на виборчу дільницю прийшло в традиційних українських нарядах.

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (та сама толстовка, скрін відео)

"Ми - як усі", - підписав Євген Кошовий публікацію.

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (фото: facebook.com/Євген Кошовий)

Фоловери Євгенія в коментарях під постом підтримали новий образ гумориста.

"Круто! Поважаю";

"Неперевершений, як завжди!"

"Весна прийшла..."

"Женя, тільки не погоджуйся на міністерство культури, очоль МВС!"

До речі, Олена Зеленська, дружина Володимира Зеленського, розповіла про трагічну втрату в сім'ї.

Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найкращим президентом за всю історію України.

Також ми писали про те, що, Світлана Лобода викликала гнів шанувальників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України.