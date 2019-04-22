ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кошовий здивував патріотичним жестом (фото)

STYLERПерсони    22.04.2019 - 13:15
Кошовий здивував патріотичним жестом (фото)
Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (колаж РБК-Україна)

Євген Кошовий прийшов на вибори у вишиванці

На вибори президента України 21 квітня Євген Кошовий прийшов у вишиванці, змінивши провокаційну толстовку зі шнурками з написом POHUY, в якій він "блистав" на сцені під час дебатів у п'ятницю, 19 квітня.

Гуморист опублікував на своїй Facebook-сторінці кілька фото, на яких він позує разом з дружиною Ксенією і тещею Маргаритою Стрельцовою.

Кошовий здивував патріотичним жестом (фото)

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (фото: facebook.com/Евгений Кошовий)

При цьому все сімейство на виборчу дільницю прийшло в традиційних українських нарядах.

Кошовий здивував патріотичним жестом (фото)

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (та сама толстовка, скрін відео)

"Ми - як усі", - підписав Євген Кошовий публікацію.

Кошовий здивував патріотичним жестом (фото)

Кошовий змінив матюкливу толстовку на вишиванку (фото: facebook.com/Євген Кошовий)

Фоловери Євгенія в коментарях під постом підтримали новий образ гумориста.

  • "Круто! Поважаю";
  • "Неперевершений, як завжди!"
  • "Весна прийшла..."
  • "Женя, тільки не погоджуйся на міністерство культури, очоль МВС!"

До речі, Олена Зеленська, дружина Володимира Зеленського, розповіла про трагічну втрату в сім'ї.

Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найкращим президентом за всю історію України.

Також ми писали про те, що, Світлана Лобода викликала гнів шанувальників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України.

Клімкін відреагував на перемогу Зеленського Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України выборыЄвген Кошовий
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся