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Кошевой удивил патриотическим жестом (фото)

STYLERПерсоны    22.04.2019 - 13:15
Кошевой удивил патриотическим жестом (фото)
Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (коллаж РБК-Украина)

Евгений Кошевой пришел на выборы в вышиванке

На выборы президента Украины 21 апреля Евгений Кошевой пришел в вышиванке, сменив провокационную толстовку со шнурками с надписью POHUY, в которой он "блистал" на сцене во время дебатов в пятницу, 19 апреля.

Юморист опубликовал на своей Facebook-странице несколько фото, на которых он позирует вместе с супругой Ксенией и тещей Маргаритой Стрельцовой.

Кошевой удивил патриотическим жестом (фото)

Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (фото: facebook.com/Евгений Кошевой)

При этом все семейство на избирательный участок пришло в традиционных украинских нарядах.

Кошевой удивил патриотическим жестом (фото)

Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (та самая толстовка, скрин видео)

"Мы - как все", - подписал Евгений Кошевой публикацию.

Кошевой удивил патриотическим жестом (фото)

Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (фото: facebook.com/Евгений Кошевой)

Фолловеры Евгения в комментариях под постом поддержали новый образ юмориста.

  • "Круто! Уважаю";
  • "Неотразим, как всегда!"
  • "Весна пришла..."
  • "Женя, только не соглашайся на министерство культуры, возглавь МВД!"

К слову, Елена Зеленская, супруга Владимира Зеленского, рассказала о трагической потере в семье.

Напомним, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет управления страной, называя его лучшим президентом за всю историю Украины.

Также мы писали о том, что, Светлана Лобода вызвала гнев поклонников из-за радости за победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

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