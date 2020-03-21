ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Козак Гаврилюк - таксист: сплив новий цікавий факт (відео)

STYLERПерсони    21.03.2020 - 07:28
Козак Гаврилюк - таксист: сплив новий цікавий факт (відео)
Гончаренко допоміг козаку Гаврилюку стати таксистом (колаж: РБК-Україна)

Олексій Гончаренко допоміг Михайлу Гаврилюку отримати роботу в службі таксі

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко допоміг "козаку Гаврилюку" влаштуватися на роботу таксистом. Екснардеп Михайло Гаврилюк, більш відомий як "козак Гаврилюк", підробляє в Києві таксистом. Тепер він також став співробітником столичної служби таксі "Бонд", яка належить родині Гончаренко.

Олексій Гончаренко розповів, як він допоміг Михайлу Гаврилюку отримати роботу таксистом в службі таксі, яка належить його родині. Про це він розповів в інтерв'ю ISLND TV.

"Я почув і побачив, що він працює таксистом. Ну це людина, яка сиділа недалеко від мене, я з нею спілкувався у Верховній Раді. Я йому подзвонив і кажу: "Я, будь ласка, чи не хочеш ти працювати ще й на цьому таксі". Тобто він прийшов після того, як ця історія стала медійною. Він каже: "давай, звичайно, мені цікаво", - розповів Гончаренко.

Після того, як журналіст дізнався про пропозицію Гончаренко, між ним і нардепом зав'язався конфлікт щодо правомірності наймати в "свій" бізнес людей, перебуваючи на посаді депутата.

Варто нагадати, що колишній народний депутат, учасник Революції Гідності Михайло Гаврилюк розповів, чому зважився на таку радикальну зміну професії, а також розсекретив свої доходи на посаді "візника".

МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину Зеленський погрожував нардепу в Раді: ніколи зі мною не переходьте на особистості
Новини України Олексій ГончаренкоМихаил Гаврилюктакситаксист
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся